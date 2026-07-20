紐約推「針頭換現金」預使兩千幾萬　買家：可賺錢買大麻

美國紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）推行1項新政策，民眾若將使用過的針頭上交回收，每支注射器可獲得20美分（約1.57港元），目前已回收超過230萬根針頭並發放29.2萬美元（約229萬港元）獎金，然而反對派認為，這只會鼓勵吸毒者繼續使用毒品。 《紐約郵報》報道，從7月1日開始的新財年起，紐約市政府持續推行一項社區注射器回收計畫，預算達300萬美元（約2,352萬港元），民眾回收每支注射器可得20美分，只要送到指定的八個回收點即可換錢，每人每天最多可以回收50個用過的注射器。

回收超過230萬根 目前8個指定回收地點包含五處位於布朗克斯區（Bronx）、一處位於布魯克林區（Brooklyn）、一處位於曼哈頓區（Manhattan）、一處位於皇后區（ Queens）。根據衛生部門統計，在2025年3月至今共16個月啟動試點期間以來，已回收超過230萬根針頭，第一年已向1,700餘位參與者發放29.2萬美元的獎金。 這項計劃於2022年獲得市議會極左翼成員支持，並立法批准，2025年3月正式啟動，資金來源於主要類阿片藥物生產商與分銷商提供逾1.89億美元（約14.8億港元）的和解金。

被批鼓勵繼續吸毒 據有關衛生部門統計顯示，截至2026年7月15日，清潔工人當年清除了26,229根針頭，相較2025年同期所清除的64,560根針頭紀錄，少了將近3倍。該部門強調，這代表環境衛生單位需要清理的針頭有所減少，且在計劃進行前後，他們投入到其他公共場所清除針頭的資源是一樣多的。發言人維克（Rachel Vick）也大讚該計劃，指出每個人都應該能夠生活在一個公共場所沒有注射器垃圾的地方。 皇后區共和黨議員阿里奧拉（Joann Ariola）批評，這筆和解金應該全部用於戒毒治療服務，而不是用來付錢給吸毒者，讓對方交出針頭換取現金：「這樣做只會讓吸毒者賺更多錢，並因此繼續沉迷於毒品，而不是幫助他們擺脫毒癮。」

Mamdani administration makes cash-for-syringes pilot program permanent https://t.co/zJ4WQZNwJT pic.twitter.com/zK0whWaYgx — New York Post (@nypost) July 19, 2026