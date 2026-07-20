加拿大華人牙醫爆未依規定消毒　近900人恐染愛滋病、肝炎

加拿大安大略省(Ontario)一間由華人主理的牙醫診所，遭前員工舉報長期在醫療器械的消毒流程上違規，經調查確認有15項缺失，2025年11月被當局勒令停業。負責人Dr. George Chan於今年7月2日正式辭職，並喪失執業資格。884名曾在該診所就診的患者有愛滋病(HIV)及乙型肝炎、丙型肝炎感染風險，相關部門近日再呼籲未接受篩檢的病人儘快安排檢查。

綜合報道，曾在「Dr. George Chan Dentistry」診所擔任櫃台接待的前員工Lyn Portelli於2025年10月28日上班時，注意到其中一間診療間存在可疑情況，隔天便向南安大略省的格蘭德伊利公共衞生局(Grand Erie Public Health，GEPH)提出正式投訴。GEPH委託感染預防與控制部門(IPAC)展開深入調查，結果發現該牙科診所在可重複使用器械的清潔、消毒及滅菌流程中，共存在15項違規情形。由於這類器械若未徹底滅菌就重複使用，可能透過血液傳播乙型肝炎、丙型肝炎及愛滋病等病毒，因此在2025年11月3日下令診所全面停業。