日本女網選手照片慘變AV封面　還與女優撞名

日本職業網球選手園田彩乃昨在社群發文指出，有AV片商在未經許可下，把她的照片加工後造成AV作品的封面，更令她震驚的是，出演的女優也叫園田，讓她氣得在網上求助，片商雖仍未回應，但園田彩乃發文在社群上已有超過千萬次瀏覽。
綜合報道，園田彩乃17日晚間在社交平台X上發文，指在粉絲告知下得悉有AV片商在未經許可下，將她先前發布的照片經加工後造成新作品的封面，更讓她難以置信的是，出演的女優竟也叫園田，讓她氣得求助網民：「有辦法對此提告嗎？」
網民發現兩張圖幾乎可完全重疊
該帖文發表至今已有超過1,300萬次瀏覽，許多網民都力撐園田彩乃捍衛自身權益，並質疑G奶AV女優「園田茉莉華」在作品照裡的動作、場景，甚至連頭髮飛揚的角度都與園田彩乃原本的照片十分相似，作品背景也和園田彩乃一樣，甚至連將兩張圖相疊，也可發現幾乎是會完全重疊在一起，實在很難不讓人產生聯想。雖然有網民到片商的社群留言要求道歉並將作品下架，不過截至目前片商仍未做出回應，相關宣傳發文也仍未刪除。
🆘相談💢— 園田 彩乃 (@sonoda_ayano) July 17, 2026
フォロワー様から教えていただきました
FANZAというアダルトサイトに私の過去に投稿した写真を許可なく明らかに加工して使用している方がいます
名前もわざとなのか分かりませんが園田さんと言うそうです
こちらはてらおよしのぶさんが撮って下さったんですがどの形でも訴えれないんですか？ pic.twitter.com/SVawKHlG3b