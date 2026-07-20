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國際
出版：2026-Jul-20 12:18
更新：2026-Jul-20 12:18

日本女網選手照片慘變AV封面　還與女優撞名

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日本女網選手照片慘變AV封面，還與女優撞名。(X)

日本女網選手照片慘變AV封面，還與女優撞名。(X)

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日本職業網球選手園田彩乃昨在社群發文指出，有AV片商在未經許可下，把她的照片加工後造成AV作品的封面，更令她震驚的是，出演的女優也叫園田，讓她氣得在網上求助，片商雖仍未回應，但園田彩乃發文在社群上已有超過千萬次瀏覽。

綜合報道，園田彩乃17日晚間在社交平台X上發文，指在粉絲告知下得悉有AV片商在未經許可下，將她先前發布的照片經加工後造成新作品的封面，更讓她難以置信的是，出演的女優竟也叫園田，讓她氣得求助網民：「有辦法對此提告嗎？」

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網民發現兩張圖幾乎可完全重疊。(X) 網民發現AV封面女優的動作、場景，甚至連頭髮飛揚的角度都與園田彩乃原本的照片十分相似。(X) 園田彩乃氣得求助網民：「有辦法對此提告嗎？」(X)

網民發現兩張圖幾乎可完全重疊

該帖文發表至今已有超過1,300萬次瀏覽，許多網民都力撐園田彩乃捍衛自身權益，並質疑G奶AV女優「園田茉莉華」在作品照裡的動作、場景，甚至連頭髮飛揚的角度都與園田彩乃原本的照片十分相似，作品背景也和園田彩乃一樣，甚至連將兩張圖相疊，也可發現幾乎是會完全重疊在一起，實在很難不讓人產生聯想。雖然有網民到片商的社群留言要求道歉並將作品下架，不過截至目前片商仍未做出回應，相關宣傳發文也仍未刪除。

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