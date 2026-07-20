日本女網選手照片慘變AV封面　還與女優撞名

日本職業網球選手園田彩乃昨在社群發文指出，有AV片商在未經許可下，把她的照片加工後造成AV作品的封面，更令她震驚的是，出演的女優也叫園田，讓她氣得在網上求助，片商雖仍未回應，但園田彩乃發文在社群上已有超過千萬次瀏覽。

綜合報道，園田彩乃17日晚間在社交平台X上發文，指在粉絲告知下得悉有AV片商在未經許可下，將她先前發布的照片經加工後造成新作品的封面，更讓她難以置信的是，出演的女優竟也叫園田，讓她氣得求助網民：「有辦法對此提告嗎？」