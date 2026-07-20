當街抱恐襲罹難者雕像「鐵杵磨針」猥褻　粗俗遊客遭聲討(有片)

西班牙瓦倫西亞巿一個紀念恐襲事件罹難者的女性雕像，竟遭一群遊客當作遊樂園，不但喧嘩嬉笑，更爬到雕像前做出低俗不雅姿勢，更以下身摩擦猥褻雕像，接著聽到這群人大聲高歌，引發當地民眾不滿。

綜合報道，西班牙一名導遊於14日在網上發佈影片顯示，一群疑似醉酒的年輕遊客在瓦倫西亞市一個紀念恐襲事件罹難者的紀念碑(Monumento a la Paz y a la Concordia)前做出性行為的模擬動作，更以下體摩擦那女性雕像，之後齊聲高​​唱波蘭一首名曲《Za mojego Chwil z Ciebie》，其中一人更粗俗地跟另一人說：「我覺得他愛上你了。」導遊質疑，如果遊客在波蘭的某個重要紀念碑前做出類似舉動，人們會如何看待這種行為。他希望影片中出現的這些人能夠承認自己的所作所為並表示歉意。因為旅遊的自由，絕不能演變成羞辱受害者尊嚴的自由。