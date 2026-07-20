鱷魚伏擊河邊男童　拖落水摔撻再啃食恐佈畫面曝光(慎入/有片)

印度北方邦邦迪地區一名12歲男童日前幫忙叔叔到田裡插秧後，回家途中在河邊停下來清洗手腳，豈料被鱷魚突襲拖入河中，並在家人及村民面前遭到鱷魚摔撻啃食，警方事後只找到他的殘破遺駭。
綜合報道，事發於上周四(16日)傍晚6時許，12歲男童Sunil在農地幫忙了3、4個小時後，回家途中在加格拉河停下來清潔手腳，詎料一隻鱷魚對他突襲，咬住了他的一條腿，將他拖入河裡。男童的叔叔Vijay Raj Singh見狀連忙大聲呼救，但即使附近民眾趕到來都不敢靠近，只能遠遠地向鱷魚投擲石頭、木頭等，希望把鱷魚嚇退。但鱷魚不僅沒有放人，反而咬著Sunil的腿多次將他摔撻，最後當著眾人面前，把他的右腿吞入腹中。
死者數年前失去雙親 與兄弟姊妹與叔叔生活
警方事後趕到並搜救，至晚上10時許才找到Sunil的屍體，他的右腿和腹部等部位已經不知所蹤，相信已被鱷魚吃掉。報道指，Sunil的雙親在幾年前過世，他和3名兄弟姊妹跟著叔叔生活，如今他被鱷魚殺害，政府將給予家屬40萬印度盧比(約3.2萬港元)的補償。
警告：影片內容或會令人情緒不安
A 12-year-old boy was killed after a crocodile dragged him into the Ghaghra River in Bahraich while his uncle tried desperately to save him. Police and the Bahraich Forest Division later recovered the child's body after a search operation. #UttarPradesh #Bahraich #CrocodileAttack pic.twitter.com/3iavImq4pD— Munsif News 24x7 (@MunsifNews24x7) July 17, 2026