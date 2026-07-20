鱷魚伏擊河邊男童　拖落水摔撻再啃食恐佈畫面曝光(慎入/有片)

印度北方邦邦迪地區一名12歲男童日前幫忙叔叔到田裡插秧後，回家途中在河邊停下來清洗手腳，豈料被鱷魚突襲拖入河中，並在家人及村民面前遭到鱷魚摔撻啃食，警方事後只找到他的殘破遺駭。

綜合報道，事發於上周四(16日)傍晚6時許，12歲男童Sunil在農地幫忙了3、4個小時後，回家途中在加格拉河停下來清潔手腳，詎料一隻鱷魚對他突襲，咬住了他的一條腿，將他拖入河裡。男童的叔叔Vijay Raj Singh見狀連忙大聲呼救，但即使附近民眾趕到來都不敢靠近，只能遠遠地向鱷魚投擲石頭、木頭等，希望把鱷魚嚇退。但鱷魚不僅沒有放人，反而咬著Sunil的腿多次將他摔撻，最後當著眾人面前，把他的右腿吞入腹中。