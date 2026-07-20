紐約市長：以色列總理若赴聯大　正研究是否有權逮捕

根據《衛報》及《半島電視台》報道，曼達尼接受訪問時表示，他認為內塔尼亞胡「應該站上海牙法庭接受審判」，目前正與紐約市法律顧問討論，市府是否擁有相關法律權限。他坦言，自己尚不確定紐約市是否有權逮捕外國政府領袖，但強調任何作為都將依法進行，不會為此修改現行法律。

美國紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）近日表示，若以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）今年9月出席聯合國大會並前往紐約，他的市府團隊正研究是否能依據國際刑事法院（ICC）逮捕令採取法律行動。這番言論立即引發美國與以色列政界強烈反彈，也讓國際法與外交豁免權的爭議再次浮上檯面。

涉犯戰爭罪及危害人類罪

曼達尼的說法源自國際刑事法院於2024年對內塔尼亞胡發布的逮捕令。ICC指控，內塔尼亞胡涉及加沙戰爭期間犯下戰爭罪及危害人類罪。不過，以色列政府否認所有指控，美國也並非《羅馬規約》締約國，長期不承認ICC對美國及以色列的司法管轄權。

消息曝光後，美國駐聯合國大使華爾茲（Mike Waltz）批評，曼達尼的言論是「純粹的政治作秀（pure political theatre）」，指出美國不是ICC成員國，而依據《聯合國總部協定》及外交慣例，外國元首與政府領袖赴紐約出席聯合國會議享有外交保護與相關豁免，不可能僅憑地方政府決定逮捕。