萬斯夫婦第四個兒子出生 美國逾150年首次副總統任內添丁 稱再生B因受柯克遺孀一句話感動

美國副總統萬斯(JD Vance)與妻子烏莎(Usha Vance)周日(19日)宣布喜獲麟兒，迎來兩人的第四個孩子。這是美國150多年來，首次副總統在任內有子女出生。 美聯社報道，亞歷克‧尼爾‧萬斯(Alec Neel Vance)於7月19日出生，有3個哥哥姊姊，分別為9歲的伊旺(Ewan)、6歲的維韋克(Vivek)和4歲的米拉貝爾(Mirabel)。 萬斯在社交媒體發布他與妻子的署名聲明，表示「我們懷著興奮的心情宣布，寶貝兒子亞歷克‧尼爾‧萬斯今天早上出生。烏莎與寶寶都平安健康，孩子們也對小弟弟的到來感到無比興奮。」

生育率｜萬斯：因柯克遺孀一句話 決定再生小孩 報道指，萬斯再增添家庭成員，與他熱切倡導美國人多生小孩的立場一致。他曾說，其好友、保守派活躍分子柯克(Charlie Kirk)去年9月遭槍殺，是促使他決定再生孩子的原因之一。 萬斯曾說，柯克遺孀埃麗卡告訴他們，她有多希望在丈夫遇刺前，能和他再生兩個以上孩子，這番話促使他與妻子烏莎決定再生小孩。

生育率｜萬斯帶妻兒外訪 小孩穿睡衣登機 萬斯曾在海軍陸戰隊服役，2021年競選俄亥俄州聯邦參議員時，曾多次對美國出生率下跌表達憂慮。成為副總統後，他去年在華盛頓「為生命遊行」反墮胎集會上表示，「我希望美國能有更多小孩子」。 現年41歲的萬斯在出訪時，40歲的烏沙與他們的小孩經常隨行，小孩們乘搭空軍二號夜班機時，常穿著睡衣登機。 烏莎今年1月宣布懷孕，受到媒體關注，因為美國位居最高公職的政府官員中，很少有人在任內增添家庭成員。

上一次現任美國副總統有孩子出生，要追溯到19世紀。根據白宮歷史協會，Schuyler Colfax擔任副總統時，他與第二任妻子於1870年生下兒子Schuyler Colfax III。