狗狗誤開多士爐機釀大火　致3毛孩同伴慘死(有片)

美國馬里蘭州發生一起由寵物引起的嚴重火警！一處民宅的室內監視器清楚拍下，一隻狗狗在廚房爬上工作枱時，意外觸碰到多士爐的開關，進而引發猛烈火勢。這場大火最終造成高達20萬美元的損失，更導致屋內另外3隻寵物不幸葬身火海。
綜合報道，事發於17日在馬里蘭州貝爾坎普的一處民宅。從曝光的監視器畫面顯示，屋內一隻名叫「Bo」的狗狗獨自在廚房內活動，當牠爬上工作枱時，不慎打開了多士爐的開關，Bo後來離開廚房，多士爐高溫點燃旁邊的易燃物品，引發猛烈大火。消防表示，影片釐清起火原因的關鍵。火災發生當下，屋主並不在家，雖然闖禍的波與另一隻名為「Addie」的狗狗被熱心鄰居順利救出，但屋內的第三隻狗狗「Dakota」以及兩隻貓咪皆不幸在火場中喪生。
美每年有近1000宗由寵物意外引發火災
由毛小孩誤觸機關引發的火災屢見不鮮，而且原因層出不窮。根據美國國家消防協會(National Fire Protection Association)的統計數據顯示，全美每年大約會發生將近1,000宗由寵物意外引發的火災，原因包含動物不小心打開電器開關、破壞電子設備，或是打翻燃燒中的蠟燭等。協會也指出，每年有高達50萬隻寵物受到住宅火災的波及，呼籲飼主應讓寵物遠離電器用品或易燃物品。