狗狗誤開多士爐機釀大火　致3毛孩同伴慘死(有片)

美國馬里蘭州發生一起由寵物引起的嚴重火警！一處民宅的室內監視器清楚拍下，一隻狗狗在廚房爬上工作枱時，意外觸碰到多士爐的開關，進而引發猛烈火勢。這場大火最終造成高達20萬美元的損失，更導致屋內另外3隻寵物不幸葬身火海。

綜合報道，事發於17日在馬里蘭州貝爾坎普的一處民宅。從曝光的監視器畫面顯示，屋內一隻名叫「Bo」的狗狗獨自在廚房內活動，當牠爬上工作枱時，不慎打開了多士爐的開關，Bo後來離開廚房，多士爐高溫點燃旁邊的易燃物品，引發猛烈大火。消防表示，影片釐清起火原因的關鍵。火災發生當下，屋主並不在家，雖然闖禍的波與另一隻名為「Addie」的狗狗被熱心鄰居順利救出，但屋內的第三隻狗狗「Dakota」以及兩隻貓咪皆不幸在火場中喪生。