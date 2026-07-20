南韓仁川物流中心大火連燒3日未熄 當局下撤離令防坍塌風險

火警於上周六上午6時54分，在西海區石南洞酷澎第32物流中心6樓發生，中心內部為三層式貨架結構，堆滿大量生活用品、紙箱與塑膠包裝等可燃物，加上濃煙與高溫，嚴重阻礙消防員進入，至今日還沒撲滅。當局已發布國家消防動員令，動員周邊城市的消防設備與人力撲火。消防原本評估，可於周日晚上完成初步滅火，但因物流中心存放大量可燃物，且內部結構複雜，導致滅火作業遭遇困難。不過仁川地區周一下雨，在一定程度上降低了火場高溫，物流中心部分區域火勢也已受控，使滅火工作得以加快。

為避免災情擴大，西海區自周日晚11時起，針對物流中心坡道區半徑116米範圍發布的居民撤離令，目前仍持續生效。撤離對象僅包括酷澎南側的商場及工廠，不包含住宅區，現場執勤的警察及消防員也不在撤離範圍內。由於擔心物流中心倒塌會壓到附近民宅，當局在2間小學設立臨時避難所，目前分別安置46戶75人及50戶103人，部分居民雖非撤離令對象，但因擔心煙霧及粉塵影響，自行前往避難所避難。位於酷澎物流中心附近的仁川新石小學周一關閉。另外，西海區有31間托兒所被建議關閉，目前共有14間決定停課。