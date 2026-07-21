印度北部豪雨釀水浸土石流　大量道路橋樑房屋沖毀被至少25死

印度北部近日持續遭受豪雨侵襲，引發洪水及土石流等，造成至少25人死亡、數十人失蹤，多地道路、橋樑及房屋遭洪水沖毀，救難人員正持續搜救被困人士。隨著氣象單位預警未來幾天仍有強降雨，當局已呼籲居民提高警戒，避免前往山區及河谷地帶。

不少川莊被中斷交通

根據印度官方及地方政府公布的資訊，災情主要集中在喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）與北阿坎德邦（Uttarakhand）等喜馬拉雅山區。連日豪雨導致河水暴漲、山泥傾瀉，不少村莊與外界交通中斷，多條主要公路因土石流及落石封閉，部分地區電力與通訊服務也受到影響。