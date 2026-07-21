印度北部豪雨釀水浸土石流　大量道路橋樑房屋沖毀被至少25死

印度北部近日持續遭受豪雨侵襲，引發洪水及土石流等，造成至少25人死亡、數十人失蹤，多地道路、橋樑及房屋遭洪水沖毀，救難人員正持續搜救被困人士。隨著氣象單位預警未來幾天仍有強降雨，當局已呼籲居民提高警戒，避免前往山區及河谷地帶。
不少川莊被中斷交通
根據印度官方及地方政府公布的資訊，災情主要集中在喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）與北阿坎德邦（Uttarakhand）等喜馬拉雅山區。連日豪雨導致河水暴漲、山泥傾瀉，不少村莊與外界交通中斷，多條主要公路因土石流及落石封閉，部分地區電力與通訊服務也受到影響。
救援單位表示，已有數百名消防、警察、軍方及國家災害應變部隊（NDRF）人員投入救災，並出動直升機協助運送物資及撤離受困居民。然而，由於山區地形險峻，加上降雨持續，搜救工作進展困難，死亡人數料將進一步攀升。
印度氣象局（IMD）已對多個地區發布豪雨警報，預測季風降雨仍將持續，可能引發更多洪水及山泥傾瀉災情。地方政府已要求學校停課，並疏散高風險地區居民至臨時避難中心，同時提醒民眾避免前往山區旅遊或進行戶外活動。
近年來，印度在季風期間頻繁發生洪水及土石流。專家指出，極端降雨事件增加，加上山區被開發、森林砍伐及基礎設施建設，令山坡穩定性下降，進一步提高天然災害風險。隨著氣候變遷導致極端天氣日益頻繁，如何提升防災能力與改善基礎建設，已成為印度政府面臨的重要課題。
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People rescued after cloudburst triggers flash floods in Pangi Valley of Chamba, Himachal Pradesh. pic.twitter.com/nOkpiS6d8Z— News Arena India (@NewsArenaIndia) July 20, 2026