俄烏戰爭｜俄羅斯炸彈偽裝成濕紙巾「尿袋」向烏克蘭平民下毒手

烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)街頭近日出現看似家用包裝濕紙巾的物品，其實內藏炸藥。(互聯網)

俄烏戰爭｜小孩可能誤認為普通物品而撿起

英國《每日郵報》報道，援烏組織「希望烏克蘭」(Hope For Ukraine)表示，近日在前線城市赫爾松發現多宗爆炸品偽裝事件。俄軍過去曾在當地埋下地雷，但居民逐漸學會如何避開，因此俄軍改用隱藏於日常物品中炸彈。

俄烏持續交戰多時，其中烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)街頭近日出現看似家用包裝濕紙巾、外置充電器(俗稱：尿袋)的物品，其實內藏炸藥。民間救援組織指俄軍已改變攻擊平民方式，把炸彈偽裝成日常用品，民眾和小孩恐誤觸，造成死傷。

該組織指，6月中，赫爾松街頭突然出現藏有炸藥的包裝濕紙巾，幾天前市政府才警告，發現路邊有一個「尿袋」，內部被裝入爆炸品。這類日用品可能被路過的民眾撿起，小孩子也可能誤認為普通物品，因而造成傷亡，「這是針對平民的戰爭罪行，全城人心惶惶」。

俄烏戰爭｜或由無人機投放

赫爾松市軍事管理局局長尚科亦警告，這類偽裝物品的目的，就是讓民眾誤以為是遺失的充電器而撿起使用，後果堪虞。他呼籲家長提醒子女，不要隨意撿拾街上看似安全的物品。

赫爾松位於烏克蘭南部，鄰近克里米亞，在俄烏戰爭中具有重要戰略位置。報道指，俄軍這些偽裝炸彈可能透過無人機運送，並投放到市內街道。