世界盃｜新一代燈神　饒舌歌手Drake豪擲150萬美元買阿根廷90分鐘贏西班牙

加拿大饒舌歌手Drake有燈神之稱，世界盃決賽再顯Drake魔咒(Drake Curse)威力。報道指，他豪擲價值150萬美元(約1,170萬港元)的加密貨幣「泰達幣」(Tether)賭阿根廷會在法定時間90分鐘內擊敗西班牙，以博取517.5萬美元(約4,036萬港元)獎金。結果大家都知，西班牙於加時階段擊敗阿根廷。即使阿根廷在加時贏了，Drake都會賭輸，看來他對阿根廷超級有信心。

世界盃｜得知Drake落注 阿根廷球迷擔心

Drake一向有預測錯誤的「美譽」，被粉絲稱為Drake Curse，他公開撐的隊伍通常會落敗。例如今年2月第60屆美式足球聯盟超級碗決賽，他下注100萬美元(約780萬港元)撐新英倫愛國者(New England Patriots)擊敗西雅圖海鷹(Seattle Seahawks)，最終損手。當阿根廷球迷得知Drake押注阿根廷後，因他近年多次下注失利紀錄，亦開始擔心今屆世界盃決賽結果。

世界盃｜阿根廷輸波不少人損手

除了Drake對阿根廷捧盃落重注，報道指一位網名為gud.hl的交易員亦豪賭，以10%的賠率投注123萬美元(約998萬港元)押注阿根廷隊獲勝，博取1,235萬美元(約9,633萬港元)的獎金。據悉，這位交易員於高投機性加密幣特朗普(TRUMP)迷因幣上賺了超過100萬美元(約780萬港元)，然後將它們全押在阿根廷贏。西班牙的勝利讓他損失了全部123萬美元的本金。