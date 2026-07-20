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國際
出版：2026-Jul-20 18:53
更新：2026-Jul-20 18:53

世界盃｜西班牙封王 特朗普被噓爆 頒完獎賴死唔走成笑柄(有片)

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西班牙捧盃影大合照，特朗普拍手拍到唔願走。(路透社)

西班牙捧盃影大合照，特朗普拍手拍到唔願走。(路透社)

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2026年世界盃決賽周日美國大都會人壽體育場(MetLife Stadium)落幕，由西班牙第二度捧走大力神盃。美國總統特朗普再一次成為「另類焦點」，上台頒完時已被全場「噓爆」，頒完獎盃後仍留在西班牙球員身旁想一起慶祝，令自己淪為笑柄。

西班牙擊敗阿根廷封王後，特朗普步入球場，並與國際足協主席恩芬天奴(Gianni Infantino)一起上台頒獎。特朗普現身時遭現場觀眾報以噓聲，直至他上台頒獎時才暫停。在頒獎儀式高潮時刻，特朗普與恩芬天奴一起把大力神盃交到西班牙隊長洛迪手上後，洛迪高舉獎盃，帶領隊友一同慶祝奪冠。在此體壇歷史時刻，特朗普並沒離開，當現場彩帶禮炮噴發、全隊瘋狂慶祝時，特朗普仍站在一旁鼓掌、一起合照。最後要待恩芬天奴示意後，特朗普才緩緩下台。

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網民︰真是丟人現眼

事件成為網上熱話，網民紛狂嘲特朗普，「開玩笑吧？他居然還要在世界盃上成為焦點！這個人簡直不可思議」、「西班牙隊在等著舉起獎杯，那個傻瓜(特朗普)卻在那裡晃來晃去，想搶鏡。連恩芬天奴都想把他趕走！真是丟人現眼」。亦有人批評特朗普不去處理國際大事，而花時間搶鏡，「他為甚麼在那裡？他沒別的事可做嗎？汽油價格又快漲到5美元了。又一個士兵在(伊朗戰事中)陣亡了」。

特朗普去年頒發世界冠軍球會盃時，亦曾被指「賴死」搶鏡。當時頒獎給冠軍車路士後，沒有離開，並站在球員中間一起慶祝。西班牙隊捧盃後全國徹夜狂歡，預計下周一馬德里會有逾百萬人參加勝利遊行；另一邊廂的阿根廷則爆發球迷騷亂，最少15人被捕。

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片段︰

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