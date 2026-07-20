日本愈來愈少海灘 原因與酷暑、通脹有關？ 海水浴場10年減逾1成 經營者自救

日本四面環海，卻愈來愈少沙灘供民眾消暑玩樂？周一(20日)是日本法定假日「海之日」，但受到休閒活動多元化、酷暑、人手不足及物價高漲等因素影響，截至2025年的10年間，日本的海水浴場已減少逾一成。 《讀賣新聞》報道，大阪府岬町的淡輪海水浴場豎立告示牌，公布今年禁止下水。負責營運的淡輪漁協理事長福本勝也早前透露，「因遊客大量減少，赤字不斷擴大。我們認為無法再繼續營運下去」。這海水浴場於1904年開業，2016年遊客曾達10萬1,000人次，到2025年卻銳減至3萬3,000人次。

日本旅遊｜海水浴場沒落 損害地方經濟 過去通常會安排20名負責安全巡邏和停車場管理的人，但現在連維持20人都面臨困難，近年物價高漲，更是雪上加霜。此外，更衣設施的搭建及拆除費用、以及不斷上升的勞工成本，導致每年出現數百萬日圓虧損。 海水浴場的沒落，也損害地方經濟。岬町旅館「夕陽之宿龍宮館」的85歲老闆娘慨嘆：「過往的住客中不少是來海水浴場玩的遊客，如果它能照常開放就好了。」 大阪府的4處海水浴場中，阪南市箱作海水浴場今夏也決定停止開放，主因是遊客從1990年高峰時的20萬3,000人次，減至現時的約2萬人次，人手招聘也極為困難。

日本旅遊｜為何酷暑令海水浴場生意減少？ 日本觀光振興協會調查顯示，2016年全日本共有1,111個海水浴場，到2025年已減少13%，至966個。 氣象廳數據顯示，去年6月至8月的平均氣溫比過去30年的平均值高出2.36度，創下1898年統計以來的最高紀錄。對此，部分地方政府認為：「近年酷暑導致出門的民眾變少，這也是公眾遠離海水浴場的主因之一。」

日本旅遊｜海洋環境改變 是海水浴場倒閉原因之一 除了經濟和社會因素，海洋環境的改變也是導致海水浴場倒閉的原因。位於茨城縣鉾田市的大竹海岸鉾田海水浴場，今夏因沙灘遭嚴重侵蝕，難以確保遊客安全而停止開放。去年開放前，曾緊急運來大量砂土填補，但僅一年就全被海浪沖走。管理該海岸的縣府河川課指出，全球暖化導致海平面上升、海浪衝擊變強，導致沙灘逐漸流失，當局正研究解決方法。 在宮城縣石卷市的渡波海水浴場，從2024年起，海灘上便持續漂來大量蠔殼，這是該浴場連續第3年不開放。今年6月，數百名義工協助撿拾蠔殼，讓沙灘一度恢復乾淨，但不到一個月又變回原狀。

日本旅遊｜鳥取、神戶海水浴場出招自救 面對經營困難，部分海水浴場靠著別出心裁的企劃成功吸引遊客。其中，鳥取縣米子市的皆生溫泉海遊海灘，2025年創下近年最高的遊客人數紀錄，日夜合計9萬3,000人次，是因為在7至8月夜間舉辦尋寶活動和煙花大會。米子市觀光協會事務局長石倉准次郎表示：「以前甚麼都不做，遊客也會主動到來，但現在必須多花心思。希望將重心放在讓大家可盡情遊玩的夜間活動，以及各年齡層、四季皆可參與的企劃。」

神戶市須磨區的須磨海水浴場，將重點放在提升整體的玩樂品質和安全管理來吸客。該浴場從2011年起禁止遊客露出紋身，或在指定地點以外吸煙；2024年起，更立法規定，若水上電單車或娛樂用遊艇闖入禁區，將會面臨罰款。 日本旅遊｜福島縣海水浴場311地震逾10年後重開 另外，曾受2011年東日本大地震影響而長期關閉的福島縣浪江町請戶海水浴場，今年8月將重新開放。地震後，由於大量碎石和木材漂到沙灘上，長期無法開放，但當地居民多年來持續舉辦清潔沙灘活動，並從2024年起陸續舉辦美食市集等活動，為重新開放做準備。

日本旅遊｜如何讓海水浴場轉型重生？ 長期研究海洋休閒娛樂的東京海洋大學中原尚知教授指出：「像是看風景、品嚐當地海鮮美食等，民眾到海邊並非只有游泳一種目的。海水浴場營運方必須善用當地的地理位置及自然資源，向公眾傳遞每個地區的海洋特色與魅力。不必將目光局限在夏天，若能規劃全年活化轉型，海水浴場仍有機會重拾昔日好景。」