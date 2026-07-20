國際專題｜4年第5位英國首相上台 貝安德：曼徹斯特模式將複製至全英

英國執政工黨新黨魁貝安德(Andy Burnham)周一(20日)正式就任英國首相，是10年來第7位首相、更是4年內第5位，未知他能否避過近年的短命執政魔咒。貝安德憑著出任曼徹斯特市長時的政績，走向政治生涯的高峰，他曾表示會將「曼徹斯特模式」(Manchesterism)複製至全國範圍，利用公共和私人投資刺激經濟增長，並將權力從中央政府下放至全國各地的本地和地區領導人。他也承諾為英國政治重拾希望。 英國首相貝安德｜上任講話承諾解決生活開支高漲 貝安德周一先到白金漢宮覲見英王查理斯三世，舉行「吻手禮」(kissing hands)標誌著權力的交接，英王並要求他籌組新政府。過去主要官員獲任命時，會真的親吻君主的手，但現在已只屬象徵，不會真的吻手。儀式過後，貝安德正式接替執政僅2年、上月被逼宮辭任的施紀賢，成為唐寧街10號首相府新主人。他回到首相府發表講話時，承諾推出新措施解決生活開支高漲問題，讓英國人有喘息空間，他又指將於今年稍後宣布一項新的10年發展計劃。貝安德強調，「英國需要向世界證明，我們能夠再次恢復穩定。我們做得還不夠好，我們需要做得更好。」他承諾會透過改革教育體制，助更多年輕人就業，並給予他們更多支持、更多精神健康支援，政府也將建造更多公營房屋。

英國首相貝安德｜10年前棄守倫敦轉戰大曼徹斯特 現年56歲的貝安德曾用了20年時間在倫敦逐步爬上工黨黨內的階梯，直至10年前轉戰北面，當選大曼徹斯特市長，現在迎來華麗轉身。施紀賢的支持率突然下滑，令貝安德在一個月前的國會議席補選中勝出，從而得以逐鹿工黨黨魁並入主唐寧街。貝安德出任大曼徹斯特市長時，改革當地公共交通系統，又助昔日工業革命發源地、製造業重鎮曼徹斯特走出工業的式微，於廢棄的工業用地上興建高樓，為該市帶來新氣象。有輿論認為，曼徹斯特的成功令很多人對他寄予厚望。

貝安德在曼徹斯特成名，但他出生於利物浦，並於這兩個敵對的西北部城市之間的鄉村長大；父親是英國電訊公司的工程師，母親則是一名接待員，一家信奉天主教；但他曾說自己非虔誠教徒，惟天主教教育及工黨的中間偏左有助他價值觀和社會正義感的形成。他受訪時表示，父親患了認知障礙症，並不知道兒子成為了英國首相。出身工人階層的貝安德是其家族就讀大學的第一代，而且不是普通大學，而是著名學府劍橋大學。其中學英語老師說，他當時認為自己是工人階層的孩子，劍橋大學不是他可以入讀的，但他成功了。貝安德取得英語學位，並認識了日後妻子Marie-France van Heel，後者任職市場推廣行政人員，兩人於2000年結婚、育有一子兩女。

英國首相貝安德｜缺乏國際事務經驗 在大學畢業後，貝安德曾任職商貿雜誌記者，之後成為研究員及工黨政治顧問。在貝理雅和白高敦出任首相時期，他在政府內階梯不斷爬升，並於2007年至2010年於白高敦內閣擔任財政部首席秘書，隨後也曾轉任文化、媒體暨體育大臣和衛生大臣。雖然貝安德曾出任政府內閣職位，但外界仍對其施政抱觀望態度。他目前著重改善民生，期望減少社會怨氣。他會否大幅改變英國的外交或內政政策，英國廣播公司(BBC)評論說不知道，因為他談得實在太少。內政方面，他面對巨大限制。英國目前經濟增長疲弱、債台高築，公共開支和稅收水平均已處於歷史高位。因此，即使工黨左翼希望政府更積極介入經濟和社會事務，但要做到並不容易。貝安德政府還會受到工黨在上次大選中的承諾所約束，包括不提高大部分稅項，也不會大幅增加借貸。貝安德被指缺乏國際事務經驗，而他在整個政治生涯中亦甚少談及，預料他將延續現有路線的可能性遠高於出現重大改變。他表示，就任後會先致電美國總統特朗普，以及烏克蘭總統澤連斯基，以示支持烏克蘭抵抗俄羅斯。

英國首相貝安德｜英國如何10年經歷7位首相 唐寧街10號「首席捕鼠官」拉里周一迎來新一位首相，牠於2011年在卡梅倫出任首相時住進首相府，原是當其子女的寵物，一住便住了15年，可說是見證首相如走馬燈般轉換。英國首相並非一定經國會選舉產出，過去10年有6位首相是經黨內黨魁選舉接替前任。卡梅倫於2016年7月辭任，接著在2010年代，文翠珊和約翰遜相繼因前任於任期內辭職，並於保守黨黨魁勝出接任。約翰遜於2022年辭職，保守黨舉行黨魁選舉，由卓慧思勝出，但她只出任首相49天便辭職，辛偉誠也是經黨魁選舉接替他。2024年辛偉誠提早大選，結果保守黨慘敗，工黨施紀賢上台，但他也避不過提早離任。