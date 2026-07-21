菲律賓指控中國海警棍毆水兵　中國海警斥歪曲事實(有片)

中國和菲律賓再次在仁愛礁周邊海域起衝突，菲律賓軍方指控中國海警用棍打傷菲方人員，中方則指菲方衝撞巡邏艇，並先出手攻擊中方執法人員，指責菲方歪曲事實、顛倒黑白。
中菲近年在南海衝突不斷。菲律賓軍方周一(20日)發布片段，一艘隸屬中國海警21560艦、載有8人的中國海警剛性充氣艇，駛近並繞行停泊在仁愛礁(菲稱阿雲津礁)上的軍艦「馬德雷山號」(BRP Sierra Madre)，期間拍攝照片和影片。菲律賓隨後派出兩艘橡皮艇前往驅離。菲律賓軍方強調，海軍是按國際法在南海行動，指控中方公然漠視菲方人員安危，導致該名手無寸鐵的船員頭部嚴重受傷，並損壞菲方橡皮艇。
中國海警：菲方先動手 歪曲事實
中國海警局亦公開事發影片反駁，是菲律賓人員先動手，指責菲方歪曲事實、反誣中方，純屬顛倒黑白，要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。中方發聲明公布今次行動詳情，指海警小型巡邏艇周一早上於仁愛礁附近海域例行巡邏時，發現菲律賓非法「坐灘」的57號艦釋放2艘橡皮艇，期間多次無視警告，以危險方式衝撞中方巡邏艇，又首先使用划槳、長棍等工具攻擊中方執法人員。中方依法喊話警告並採取機動繞航、對等反制等措施穩控現場局勢，最大限度保持理性克制，同時強調中國海警將會持續在仁愛礁等南沙群島及其附近海域展開維權執法行動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。
READ | AFP’s Statement on the Aggressive Actions of China Coast Guard in Ayungin Shoal— Philippine Navy (@Philippine_Navy) July 20, 2026
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