菲律賓指控中國海警棍毆水兵　中國海警斥歪曲事實(有片)

中國和菲律賓再次在仁愛礁周邊海域起衝突，菲律賓軍方指控中國海警用棍打傷菲方人員，中方則指菲方衝撞巡邏艇，並先出手攻擊中方執法人員，指責菲方歪曲事實、顛倒黑白。

中菲近年在南海衝突不斷。菲律賓軍方周一(20日)發布片段，一艘隸屬中國海警21560艦、載有8人的中國海警剛性充氣艇，駛近並繞行停泊在仁愛礁(菲稱阿雲津礁)上的軍艦「馬德雷山號」(BRP Sierra Madre)，期間拍攝照片和影片。菲律賓隨後派出兩艘橡皮艇前往驅離。菲律賓軍方強調，海軍是按國際法在南海行動，指控中方公然漠視菲方人員安危，導致該名手無寸鐵的船員頭部嚴重受傷，並損壞菲方橡皮艇。