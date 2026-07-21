西班牙山火燒5日未受控　災區面積達2.6萬公頃

西班牙中部山火持續延燒，火勢進入第5日仍未受控，燃燒面積突破2.6萬公頃，至今已成為西班牙今年規模最大的森林火災，火勢若持續無法控制，將達「極端等級」，當局目前持續擴大撤離範圍。

根據路透社的報道，科學家表示西班牙及南歐近年山火情勢愈發嚴峻，與氣候變遷導致高溫、乾燥等極端天氣密切相關。就在不到兩周前，阿梅里亞省貝達爾附近才發生山火，造成13人喪命，成為西班牙數十年來傷亡最慘重的火災之一。

目前瓜達拉哈拉省拉米耶爾拉（La Mierla）一帶已有超過2.6萬公頃土地遭火勢吞噬，當局今日（7月21日）再度疏散3個城鎮，累積已有逾1000名居民撤離。卡斯提亞曼加自治區主席帕赫表示，近30個住宅區受到火勢威脅，消防單位現階段仍以確保居民安全及阻止火勢逼近住宅區為首要目標，當局也警告高溫將使全西班牙多地山火風險提高。