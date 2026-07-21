西班牙山火燒5日未受控　災區面積達2.6萬公頃

西班牙中部山火持續延燒，火勢進入第5日仍未受控，燃燒面積突破2.6萬公頃，至今已成為西班牙今年規模最大的森林火災，火勢若持續無法控制，將達「極端等級」，當局目前持續擴大撤離範圍。
根據路透社的報道，科學家表示西班牙及南歐近年山火情勢愈發嚴峻，與氣候變遷導致高溫、乾燥等極端天氣密切相關。就在不到兩周前，阿梅里亞省貝達爾附近才發生山火，造成13人喪命，成為西班牙數十年來傷亡最慘重的火災之一。
目前瓜達拉哈拉省拉米耶爾拉（La Mierla）一帶已有超過2.6萬公頃土地遭火勢吞噬，當局今日（7月21日）再度疏散3個城鎮，累積已有逾1000名居民撤離。卡斯提亞曼加自治區主席帕赫表示，近30個住宅區受到火勢威脅，消防單位現階段仍以確保居民安全及阻止火勢逼近住宅區為首要目標，當局也警告高溫將使全西班牙多地山火風險提高。
西班牙受熱浪影響 局部地區或升至44度
西班牙國家氣象局表示，今年第三波熱浪預料至少持續至7月23日，來自非洲的乾熱氣流將使東南部內陸多地氣溫攀升至40度以上，局部地方甚至有機會升至42至44度，東部山區還可能出現旱天雷，讓山火風險升至極端等級。
歐盟「哥白尼氣候變化服務」山火監測資料顯示，截至目前，西班牙今年已有10.4萬公頃土地遭山火燒毀，高居歐盟各國之首，遠超過法國同期約4.2萬公頃，顯示今年火災災情格外嚴峻。
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#IFLaMierla— Javito Fran (@francis9920727) July 20, 2026
El fuego ya está en Miedes, los cortafuegos de los agricultores no consiguen frenarlo. Esta noche se mete en Soria. Es imparable pic.twitter.com/1LrlcMHaJB