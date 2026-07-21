遊客玩滑索安全扣斷裂　12米高空慘摔地面(有片)

印度卡納塔克邦日前發生一宗高空滑索意外。一名來自維賈亞普拉(Vijayapura)的男子在度假村體驗滑索時，疑似因安全機制故障，導致他在滑行途中由大約40英尺(約12米)的高空垂直墜落，造成全身多處體折，送院搶救，目前仍在治療。事發驚悚片段網上流傳，引發網民熱議。

綜合報道，事發於本月3日，在丹德利鎮的斯特林河度假村，24歲男子Kuber Surpur正體驗滑索，滑行至半空中時，身上的安全扣環卻突然斷裂，幾秒鐘內他就直墮地面。意外造成Kuber手臂與腿部多處骨折，並伴隨神經損傷。庫伯最初被送往丹德利政府醫院急救，隨後轉往維賈亞普拉的醫院治療，又因傷勢嚴重，再被轉送至米拉吉(Miraj)的醫院進行專科治療。