遊客玩滑索安全扣斷裂　12米高空慘摔地面(有片)

印度卡納塔克邦日前發生一宗高空滑索意外。一名來自維賈亞普拉(Vijayapura)的男子在度假村體驗滑索時，疑似因安全機制故障，導致他在滑行途中由大約40英尺(約12米)的高空垂直墜落，造成全身多處體折，送院搶救，目前仍在治療。事發驚悚片段網上流傳，引發網民熱議。
綜合報道，事發於本月3日，在丹德利鎮的斯特林河度假村，24歲男子Kuber Surpur正體驗滑索，滑行至半空中時，身上的安全扣環卻突然斷裂，幾秒鐘內他就直墮地面。意外造成Kuber手臂與腿部多處骨折，並伴隨神經損傷。庫伯最初被送往丹德利政府醫院急救，隨後轉往維賈亞普拉的醫院治療，又因傷勢嚴重，再被轉送至米拉吉(Miraj)的醫院進行專科治療。
家屬指控度假村反口拒承擔傷者醫療費
Kuber的家屬指出，事後檢查發現該度假村使用的設備不僅外觀生鏽，明顯長期缺乏妥善維護，痛批業者涉及嚴重疏失。家屬又指，度假村最初曾做出具體保證，將承擔Kuber所有的醫療費用，但之後卻停止接聽他們的電話。家屬目前嚴正要求度假村負起法律責任，強調這宗悲劇完全可以透過定期的安全檢查與硬體維護來避免。事件曝光後，引發當地民眾對高危或極限運動安全標準的擔憂，許多人要求對滑索業者進行更嚴格的檢查。警方已對斯特林河度假村的經營者提起刑事訴訟，指控其疏忽大意，危及遊客的生命安全。
警告：影片涉及高危活動
This horrific accident happened at the Sterling River Resort in Karnataka's Dandeli on July 3, when Kuber Surpur tried on a zipline. Moments after ride began, the safety lock of the zipline snapped, sending Kuber nearly 40 feet to the ground, suffering severe injuries.— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) July 20, 2026
The… pic.twitter.com/el5GdHLVZs