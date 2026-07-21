特技演員彈上75米高空　重摔緩衝墊一度昏迷(有片)

綜合報道，事發於上周四(16日)晚上9時許，在海爾德蘭省利希滕福德舉辦的Zwarte Cross音樂節上，馬戲團特技演員Jim van Nes站上發射器後被彈射到75米高空，在空中完成動作，越過馬戲團頂棚，惟於落地階段失誤，落在緩衝墊上時疑因衝擊力過大，該特技演員一度失去意識，隨即被送往醫院。

特技演員膝蓋撞臉 翌日已出院

幸好Jim van Nes於17日晚上已出院，他表示，整個彈身過程是非常順利，只是自己的轉身幅度稍大了些，結果膝蓋撞到了臉，在救護車上已經甦醒，他說：「我感覺不太嚴重，只要我不大幅度地前後晃動頭部，就一切都好。」不過，主辦方已將該項特技表演在節目單移除。報道亦引述專家指，特技演員在飛行過程中速度可達約每小時185公里，在落地前會承受高達8G的重力加速度，然後落入緩衝墊，過程十分危險。