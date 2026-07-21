少女被甩出車外　女司機竟棄後座乘客跳車救人(有片)

俄羅斯一名正駕駛高爾夫球車的女子，為幫助被摔出車外的乘客，本能地直接跳車，卻忘記車後座還有乘客，結果後座兩名被拋棄的乘客，眼巴巴看著不能避免的意外發生，引發網民熱議。

綜合報道，今日俄羅斯(RT)於上周六(18日)報道相關影片，影片全長約13秒，影片顯示，一名身穿黑色連身裙的女子正在駕駛高爾夫球車，旁邊穿粉紅色裙年輕女子手持飲料。後排還有一名赤膊少年和一名身穿黑背心少女。高爾夫球車突然急轉彎，將粉紅色裙女子甩出車外。詎料女司機沒有停車，而是立即跳車要去救那被甩出車外的同伴，後排兩名乘客先是被司機的舉動震驚，但隨即察覺高爾夫球車已無人駕駛，最終連人帶車發生意外。影片未有交代車上4人情況，亦無交代事發地點及時間。