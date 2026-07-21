校犬亂入畢業典禮向學生發言　獲全場報以熱烈掌聲(有片)

墨西哥聖路易波托西自治大學長期善待流浪動物，畢業典禮上一隻校犬突然登台吠叫，彷彿也想為畢業生送上祝福，雖然牠的演說只有短短幾秒鐘，卻獲得全場最熱烈的掌聲，也讓典禮充滿歡笑與溫暖。

綜合報道，墨西哥聖路易波托西自治大學(Universidad Autónoma de San Luis Potosí，UASLP)上月中旬舉辦畢業典禮，當天畢業生穿著學士服整齊坐在台下，就在典禮進行途中，一隻校犬突然走上台上，網上影片顯示，校犬站在講台前對著台下畢業生接連大聲吠叫，好像也想對畢業生發表演說，又如為一眾畢業生送上祝福，突如其來的一幕讓現場師生先是一愣，隨後紛紛笑了，沒有人驅趕，而是靜靜聽完這場特別的致詞。僅僅幾秒的演講，隨即令全場報以熱烈掌聲，狗狗也若無其事地走下舞台，典禮則繼續按照原定流程進行，雖然牠的演說是當天最短的一場，僅僅只有幾秒，卻意外成為整場畢業典禮添上一段難忘回憶。