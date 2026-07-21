日本沖繩熱門海灘驚現3條1米長鯊魚 一度封閉 泳客震驚：沒想到鯊魚「埋身」(有片)

日本沖繩縣那霸市熱門景點「波之上海灘」，近日發現有鯊魚在淺灘出沒，為保障泳客安全，管理當局緊急宣布全面禁止下水，經專家評估及現場勘察後，周一(20日)下午重新開放。面對鯊魚威脅，管理當局指，將持續戒備。
琉球放送報道，本月18日至20日早上期間，波之上海灘防鯊網外的水域，有數次目擊鯊魚出沒的報告。民眾指，看到3條身長約50厘米至1米不等的鯊魚在近岸水域游弋。
當地一名水上運動經營者表示，該海域近期有大量小魚成群聚集，推測這些鯊魚可能是覓食才追逐魚群，游入淺水區。
因無法辨識鯊魚品種及危險性，海灘管理當局採取最嚴格的安全標準，從本月19日起封閉海灘，禁止所有人下水。
鯊魚在沖繩那霸市的熱門海灘出沒，即引發熱議。有泳客表達震驚，稱「沒想到鯊魚離我們這麼近，就在平時戲水的地方，真的嚇了一跳！」一名丹麥遊客則認為，「鯊魚是無處不在，只要有救生員巡視，就不覺得特別危險」。
管理當局表示，經沖繩「美麗海水族館」的專家評估，認定這些鯊魚對人類的危險性較低，工作人員於周一反覆巡視，確認海灘範圍內沒有鯊魚蹤影，於下午2時解除封鎖，重新開放海灘供遊人戲水。
管理當局強調，今後將持續加強海灘周邊的巡視及監控工作，若再次目擊鯊魚游近，隨時可能再度實施封鎖，呼籲遊客遵從救生員的指示。