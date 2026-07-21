日本沖繩熱門海灘驚現3條1米長鯊魚 一度封閉 泳客震驚：沒想到鯊魚「埋身」(有片)

日本沖繩縣那霸市熱門景點「波之上海灘」，近日發現有鯊魚在淺灘出沒，為保障泳客安全，管理當局緊急宣布全面禁止下水，經專家評估及現場勘察後，周一(20日)下午重新開放。面對鯊魚威脅，管理當局指，將持續戒備。

琉球放送報道，本月18日至20日早上期間，波之上海灘防鯊網外的水域，有數次目擊鯊魚出沒的報告。民眾指，看到3條身長約50厘米至1米不等的鯊魚在近岸水域游弋。

當地一名水上運動經營者表示，該海域近期有大量小魚成群聚集，推測這些鯊魚可能是覓食才追逐魚群，游入淺水區。