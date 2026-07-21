世界盃｜英國充公價值1800萬英鎊假波衫　消防警告安全風險

英國表示因應安全風險，在世界盃期間共查獲價值1,800萬英鎊的假波初，當地消防部門警告，這些產品比正常球衣易燃，有安全風險。
作為英國打擊假波衫的行動，當地警察的知識產權辦公室已充公超過22萬件足球商品。當中在伯明翰的一個貨倉，搜獲1,618年冒牌的球衣，當中除了英格蘭及蘇格蘭球員，還包括法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）以及挪威的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。調查的警員向英國廣播公司表示：「我明白為甚麼人們會買這些衫，人們喜歡足球，而且價格更低，不過這些衫，它們不單不是正規產品，而且也可能是高度易燃。它們含有的染料，可能對皮膚有害，尤其是兒童的皮膚。雖然價格較低，這部份的確很吸引，但會對你和生產商造成的潛在損害實在太高。」
英國的柴郡消防及救護部門就對冒牌波衫與正版波衫進行測試：「很明顯，假的一接觸到火就融化。」根據調查，一般官方的英超球衣需要85英鎊（約896港元），而網上一件冒牌的球衣可以只需要12英鎊（約126.5港元）。柴郡的消防部門表示：「這是極度危險的。它會給你的孩子造成可怕的傷害。為了省錢而這樣做根本不值得。」
Why firefighters are warning against buying fake football shirts ⚠️🔥 pic.twitter.com/8f9Rz8rQip— BBC Sport (@BBCSport) July 21, 2026