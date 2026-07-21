印度42歲男留院 遭掉落吊扇重砸不治 院方涉卸責 稱是慢性病併發症致命

印度一名42歲男子留院治療期間，病床上方的吊扇高速轉動時突然鬆脫掉落，男子遭吊扇重重砸中下身，經搶救後不治。事後，院方否認吊扇掉落導致病人死亡，把死因歸咎為其本身的慢性病引起併發症，惹家屬不滿。

新德里電視台(NDTV)等媒體報道，事發於位處德里的古魯特格巴哈杜爾醫院(Guru Teg Bahadur Hospital)。本月18日晚上9時30分左右，住在27號病房的42歲男子阿克巴爾(Akbar)當時躺在病床上休息，被上方鬆脫的吊扇當場擊中身體。

報道指，阿克巴爾被掉落的吊扇壓住，醫護人員未有第一時間到來施救。據當日探病的友人憶述，進入病房便看到吊扇砸到阿克巴爾身上，遂立即通知醫護，醫護才到場處理。未料，3小時後獲通知阿克巴爾搶救無效死亡。醫生還聲稱吊扇砸到護士。