韓語能力測驗TOPIK作弊 中國犯罪集團代考或供耳機應試 韓警拘13人 另查逾100人

該犯罪集團涉嫌在中國設立據點，於2021年10月至2025年11月期間，透過小紅書等社交媒體宣傳代考和作弊服務，其中使用收發器等設備來作弊，收費約200萬韓圜(約10,618港元)，代考收費約800萬韓圜(約42,481港元)，由此非法獲利約7億韓圜(約371.7萬港元)。

韓聯社報道，首爾警察廳國際犯罪調查隊表示，該犯罪集團涉嫌代人參加TOPIK考試，或讓「委託者」佩戴小型耳機等電子設備應試，並向他們提供答案。

考試作弊｜代考 TOPIK 每次收費約4249港元

南韓警方表示，該犯罪集團旗下一名中間人今年6月已被判監3年。警方日前對負責運送電子設備的2名集團成員，以及參與代考、按每次80萬韓圜(約4,249港元)收取報酬的南韓籍、中國籍人士共11人進行調查。

此外，警方亦對涉嫌向該犯罪集團支付費用、委託代考或作弊的101名中國籍人士進行調查。這些人為升學、獎學金申請、簽證效期延長或入職南韓企業等目的所需的TOPIK成績，而委託該犯罪集團作弊。