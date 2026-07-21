美俄亥俄州郊遊慘劇 1人遇溺4人跳河救人全浸死 遺下兩名小孩

美國俄亥俄州發生一宗集體溺斃悲劇，警方表示，事發時2人跳入河中試圖拯救一名在水裡掙扎的親友，另外2人接連加入，最終5人全部罹難，遺下兩名小童。 集體遇溺｜慘劇涉及3個家庭 路透社、美聯社等報道，事發於周日(19日)，地點是俄亥俄州首府哥倫布西北面約16公里的肖托河(Scioto River)奧肖尼斯水庫(O'Shaughnessy Reservoir)附近。俄州達拉華縣警方發言人鮑爾澤周一(20日)在記者會上表示，事發時，至少7人趁周日一起到河畔遊玩，包括兩對夫婦、一名男性友人和兩名10歲以下小童，涉及3個家庭。正值日落時分，部分人在河邊釣魚，一名成年人下水游泳。

可是，此人突然在水中掙扎看似遇溺，岸上的2人見狀即下水試圖救援，卻一同陷入險境，另2人也接連加入拯救，最終5人全部沉沒河中。

集體遇溺｜警方呼籲：救人應量力而為 鮑爾澤指出，有人在水中掙扎時，其他人試圖救援是人之常情，但若施救者缺乏救援技能，便可能演變成多人喪命的慘劇。 集體遇溺｜小孩跑去求救 他說，危急關頭，其中一名小童見親人接連遇溺，立即跑到附近道路攔下一輛汽車，告訴司機自己的家人「在河裡」，警方才接獲司機報案，趕赴現場。 警方立即調動搜救隊到場，很快找到河中兩名女子，將她們救起並送院搶救，2人最終不治。另外3名失蹤男子的遺體翌日亦相繼尋獲。警方指，兩名失去雙親的小童已交由社福機構暫時照顧。