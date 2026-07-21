伊朗局勢｜新一輪衝突美軍3死近100傷 特朗普：伊朗要付沉重代價

美伊自7月7日起恢復互相空襲，美國中東盟友成攻擊目標包括美軍基地。美國國防部發言人稱，自新一輪衝突開始，有近100名美軍受傷，大部分是輕傷，96%傷兵已復原返回崗位。美軍公開了上周五在約旦受襲時身亡的兩名美軍身份，包括一名19歲女兵。另外，一名美軍上周六晚於伊拉克引爆遭擊落的伊朗無人機時身亡。特朗普警告，伊朗要為死亡美國士兵付出沉重代價。
特朗普周一在社交網發文，暗示美軍在近日出現人員傷亡後將對伊朗發動強硬報復行動，稱「伊朗每殺害一名美國士兵，都將為此付出數倍的代價」。之後美軍攻擊伊朗南部和西部，連續第10晚的空襲。伊朗傳媒稱，周一晚至周二凌晨，南部霍爾木茲甘省和東南部錫斯坦-俾路支斯坦省多次傳出爆炸聲。有當地官員稱，錫斯坦-俾路支斯坦省的恰巴哈爾和科納拉克兩地最少聽到14次爆炸聲。
伊朗局勢｜革命衛隊：導彈轟擊亞馬遜數據中心
伊朗軍方周二稱，伊朗軍隊當天使用無人機打擊了美軍位於巴林的謝赫伊薩空軍基地，並強調打擊將持續進行，直至阻止敵人繼續「武力入侵伊朗」。革命衛隊另表示，發射了數枚巡航導彈擊中美國公司亞馬遜於巴林的數據中心。伊朗亦同時在霍爾木茲海峽向兩艘油輪發炮，指它們試圖穿過海峽的「不安全」南面航道。另有報道指，有一艘油輪的船員被逼棄船登上救生艇離開。據悉，周一有6艘油輪和貨船通過該海峽，其中兩艘之前遭美國制裁。
伊朗局勢｜巴基斯坦仍努力斡旋
美國傳媒稱，調停人卡塔爾、埃及和巴基斯坦等仍努力斡旋，向美伊兩國提出一項為期10天的停火提議。據悉，伊朗內政部長穆梅尼到訪巴基斯坦，要求對方恢復調停，並將會見巴國總理和軍方高層。美國國務卿魯比奧稱，美國談判大門仍然打開，但伊朗的提議必須是「真實」，讓特朗普同意。