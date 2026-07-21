伊朗局勢｜新一輪衝突美軍3死近100傷 特朗普：伊朗要付沉重代價

美伊自7月7日起恢復互相空襲，美國中東盟友成攻擊目標包括美軍基地。美國國防部發言人稱，自新一輪衝突開始，有近100名美軍受傷，大部分是輕傷，96%傷兵已復原返回崗位。美軍公開了上周五在約旦受襲時身亡的兩名美軍身份，包括一名19歲女兵。另外，一名美軍上周六晚於伊拉克引爆遭擊落的伊朗無人機時身亡。特朗普警告，伊朗要為死亡美國士兵付出沉重代價。

特朗普周一在社交網發文，暗示美軍在近日出現人員傷亡後將對伊朗發動強硬報復行動，稱「伊朗每殺害一名美國士兵，都將為此付出數倍的代價」。之後美軍攻擊伊朗南部和西部，連續第10晚的空襲。伊朗傳媒稱，周一晚至周二凌晨，南部霍爾木茲甘省和東南部錫斯坦-俾路支斯坦省多次傳出爆炸聲。有當地官員稱，錫斯坦-俾路支斯坦省的恰巴哈爾和科納拉克兩地最少聽到14次爆炸聲。