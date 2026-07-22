《哥斯拉大戰金剛》聽障女星Kaylee Hottle遇車禍離世　年僅19歲(有片)

曾出演電影《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)及續集的年輕演員Kaylee Hottle不幸於馬里蘭州一場車禍中辭世，年僅19歲。Kaylee Hottle的父親Joshua Hottle於周二(21日)向TMZ表示，他於當日上午接獲通知，得知Kaylee發生嚴重車禍，之後又收到消息，得知她在送醫途中傷重不治。Joshua之後在Facebook分享一段影片，並透過手語(ASL)說明女兒離世，他表示自己正從德州飛往馬里蘭州，準備處理女兒的後事，並接她回家。他在貼文中寫道：「我正搭上一趟我永遠都不希望搭乘的班機。」