高市早苗自爆每天最多睡3小時　日網民轟：不值得炫耀

日本首相高市早苗日前在社交平台自爆，自就任總理以來，「每天只睡0到3小時已成常態」，並透露還要抽空洗衣服、做家務，引起外界熱烈討論。但這番「好捱得」的「過勞自白」卻引起風波，在野黨炮轟國家領導人睡眠不足恐影響重要決策、政府內部官員也對此表達憂慮，不少日本網民更對這份血汗日程也表明「不買帳」。
綜合報道，高市早苗在社群平台 X 發文透露，進入7月以來，每逢週末假期，她都必須獨自留在官邸，從早到晚審閱有關「骨太方針」、「日本成長戰略」與「地域未來戰略」等厚重資料。她強調，為了準備國會答詢與處理數千封郵件，20日同樣是忙到凌晨。高市早苗更如數家珍指出，自己平日回到官邸後，還要打掃、洗澡、吃晚餐、洗碗、洗衣服，直到凌晨才告一段落，因此上任後「每天睡0到3小時已成常態」，到了國定假日才終於睡滿5小時，然而午後還得處理堆積如山衣服、手帕等，還要抽空熨燙、縫補裙襬、縫鈕扣等。
7月に入ってからの土日は、公邸で『骨太方針』『日本成長戦略』『地域未来戦略』に関する分厚い資料を早朝から深夜まで読み続け、2週目は与党審査で加筆修正された部分を熟読検討するなど、高市内閣が初めて骨太方針や概算要求段階から関われる令和９年度予算や本格的に取り組める中長期の成長戦略に向…— 高市早苗 (@takaichi_sanae) July 20, 2026
網民：真正優秀的領導者不會事必躬親
不過，高市早苗似乎沒有收到預期的正面回應，立憲民主黨前代表枝野幸男便公開質疑，身為國家領導人，在極度睡眠不足的情況下，是否有能力處理複雜的重大決策，重申這種作息令人擔憂；國民民主黨黨魁玉木雄一郎則呼籲，首相應該把寶貴的時間，集中在只有首相才能做出的決定和任務上，建議高市早苗考慮將家務外包。此外，日本政府內部官員與幕僚也私下坦言：「這種說法不會引起太多人的共鳴」。
至於日本網友的評價則呈現兩極化，有支持者大讚高市「為了國家真的非常拚命」、「盡職盡責令人佩服」；但更多網民則表明「不買帳」：「炫耀不睡覺在現代社會根本行不通」、「請把家事交給家事代行服務，好好睡覺才能做正確判斷」、「這完全是錯誤的示範，令人感到丟臉與無奈」、「真正優秀的領導者不會事必躬親」、「不應該炫耀自己睡眠不足」，更有網民翻炒高市早苗「工作」X5的流行語用作反諷。