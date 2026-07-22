高市早苗自爆每天最多睡3小時　日網民轟：不值得炫耀

日本首相高市早苗日前在社交平台自爆，自就任總理以來，「每天只睡0到3小時已成常態」，並透露還要抽空洗衣服、做家務，引起外界熱烈討論。但這番「好捱得」的「過勞自白」卻引起風波，在野黨炮轟國家領導人睡眠不足恐影響重要決策、政府內部官員也對此表達憂慮，不少日本網民更對這份血汗日程也表明「不買帳」。

綜合報道，高市早苗在社群平台 X 發文透露，進入7月以來，每逢週末假期，她都必須獨自留在官邸，從早到晚審閱有關「骨太方針」、「日本成長戰略」與「地域未來戰略」等厚重資料。她強調，為了準備國會答詢與處理數千封郵件，20日同樣是忙到凌晨。高市早苗更如數家珍指出，自己平日回到官邸後，還要打掃、洗澡、吃晚餐、洗碗、洗衣服，直到凌晨才告一段落，因此上任後「每天睡0到3小時已成常態」，到了國定假日才終於睡滿5小時，然而午後還得處理堆積如山衣服、手帕等，還要抽空熨燙、縫補裙襬、縫鈕扣等。