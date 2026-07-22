世界盃｜機師大整蠱「恭喜阿根廷」　全機球迷彈起歡呼　下秒鴉雀無聲(有片)

全球大批球迷觀看直播見證2026年世界盃冠軍隊伍誕生，倘若當時正身處航班，定必如坐針氈。一名西班牙機長卻跟飛機上的阿根廷乘客開了一個地獄級玩笑，竟然廣播「恭喜阿根廷」，瞬間令眾人誤以為阿根廷贏得冠軍，立即狂喜歡呼，直到下秒機長揭曉真相，整架飛機瞬間鴉雀無聲。
綜合報道，網上流傳一段拍攝於夜間航班的影片顯示，原本安靜的機艙內傳來機師的廣播：「這是一場一路激戰到最後、甚至踢進延長賽的比賽。兩隊都全力以赴，但很遺憾，世界盃決賽最終只能有一支球隊獲勝……我們要向阿根廷朋友們表示祝賀……」機艙隨即掀起一片歡呼聲，乘客紛紛起身慶祝，互相祝賀，更有人唱起歌來。然而在大約40秒後，機師才補上一句：「西班牙贏了」時，整架飛機瞬間鴉雀無聲。
阿根廷媒體形容是「病態的惡作劇」
影片流傳網上後，大批網民都笑指機師「太大整蠱」，阿根廷媒體更炮轟該名西班牙籍機師行為「糟糕透頂」、「極其惡劣」，更有媒體形容這是「病態的惡作劇」，據指，涉事航空公司的名稱及班機目的地仍未公開。
A Spanish pilot pranked his Argentinian passengers mid-flight by implying that they had won the World Cup.— Daily Express Malaysia (@DailyExpress_MY) July 21, 2026
Credit: straitstimes pic.twitter.com/38eIJtm4ul