賽前奏國歌年輕人無起立　遭大叔拍後尾枕　掀網民論戰(有片)

美國一場棒球比賽開始前，按照慣例演唱國歌，其中一名中年大叔不滿另一名年輕人沒有起立致敬，勸說無效後，竟往對方後腦勺猛搧一掌。上述過程被旁觀者錄下並上傳社群媒體，迅速引發兩派網友論戰。

綜合報道，事發於周日(19日)在芝加哥小熊隊(Chicago Cuks)主場比賽上。影片中，美國國歌《The Star-Spangled Banner》響徹整座球場，場內大部分球迷都起立致敬，但鏡頭下一名年輕人卻例外，他身後大叔彎腰對年輕人大喊「起來」，隨後俯身湊近對方耳邊交談，但大叔隨後向年輕人後腦拍了一掌，這大舉動驚動其他球迷注意，年輕人挨打後起身，大叔就說：「謝謝你，非常感謝，年輕人。」球隊事後發聲明，指奏國歌是比賽的重要傳統，鼓勵球迷起立並脫帽，但並非強制要求。TMZ隨後亦找到涉事大叔Robert “Bob” Chavez，他解釋他之所以失去冷靜，是因為他是越戰老兵，在戰爭中失去了幾位戰友，他更聲稱事後與那年輕人已和解，還請他喝了杯啤酒。