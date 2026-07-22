賽前奏國歌年輕人無起立　遭大叔拍後尾枕　掀網民論戰(有片)

美國一場棒球比賽開始前，按照慣例演唱國歌，其中一名中年大叔不滿另一名年輕人沒有起立致敬，勸說無效後，竟往對方後腦勺猛搧一掌。上述過程被旁觀者錄下並上傳社群媒體，迅速引發兩派網友論戰。
綜合報道，事發於周日(19日)在芝加哥小熊隊(Chicago Cuks)主場比賽上。影片中，美國國歌《The Star-Spangled Banner》響徹整座球場，場內大部分球迷都起立致敬，但鏡頭下一名年輕人卻例外，他身後大叔彎腰對年輕人大喊「起來」，隨後俯身湊近對方耳邊交談，但大叔隨後向年輕人後腦拍了一掌，這大舉動驚動其他球迷注意，年輕人挨打後起身，大叔就說：「謝謝你，非常感謝，年輕人。」球隊事後發聲明，指奏國歌是比賽的重要傳統，鼓勵球迷起立並脫帽，但並非強制要求。TMZ隨後亦找到涉事大叔Robert “Bob” Chavez，他解釋他之所以失去冷靜，是因為他是越戰老兵，在戰爭中失去了幾位戰友，他更聲稱事後與那年輕人已和解，還請他喝了杯啤酒。
兩派網民爭辯 法律專家：可能構成傷害罪
影片迄今累計逾1,230萬次瀏覽，事件令兩派網民在留言區爆發激烈論戰。有力挺大叔的網民認為，國歌播放期間坐著是對國家不敬，更有人說：「看來周遭沒人對這個『愛的提醒』有意見，這是提醒那傢伙別忘了尊重我們的國家。」不過，也有不少網民批評大叔越界：「坐著是他的權利，這個國家最重要的就是自由，那人確實欠揍，但這裡不是獨裁國家」、「他不該動手，除非那是他孫子或姪子之類的，否則請管好自己的手」、「這可不只是唱首走音的歌就能『尊重我們國家』」，更有人諷刺：「加上眼淚會更尊重嗎？」、「這裡是美國嗎？」、「我假設他是年輕人的爺爺」。有報道引述法律專家指出，此行為在特定情況下可能構成傷害罪，但是否起訴則取決於個案事實。芝加哥警方早些時候告訴 TMZ，他們已經注意到這段視頻，但截至週一尚未收到任何報案。但爭議持續延燒。
Guy at a Chicago Cubs game refuses to stand during the National Anthem!— Brandon (@LibOrNormal) July 20, 2026
The guy behind him gets pissed and does this.... pic.twitter.com/C4iKqPX7Co