Tesla新款兒童平衡車開賣秒殺　黃牛嗌價高達220倍

Tesla官方商店的周邊商品總是驚喜不斷，17日無預警開賣全新「兒童平衡車」(Balance Bike for Kids)。雖然這款平衡車沒有摩打、螢幕或自動駕駛配備等任何高科技，卻在上市後短時間內秒殺完售。更誇張的是，二手拍賣網站已經出現黃牛開價高達49,500美元(約38.8萬港元)的離譜天價。

綜合報道，這款專為2歲至5歲幼童設計的平衡車，延續Tesla一貫的極簡科技美學。經典的「極致白」車身搭配黑化細節與俐落線條，延續Tesla電動車的簡約。在規格與細節設計上採用輕量化鎂合金打造，兼具高強度與輕盈手感，方便幼童輕鬆操控與平衡。座椅提供5段式高度調整，能隨著孩子的成長靈活變化(官方建議幼童最小腿長約35厘米、最大承重35公斤)，並隨車附贈全套組裝工具，家長開箱後即可快速上手組裝。