74年前泛美航空客機空難釀52死　殘骸近日於波多黎各外海尋獲

一架74年前墜入加勒比海的泛美航空（Pan Am）客機殘骸，近日終於在波多黎各外海海底被尋獲。這架名為「Clipper Endeavor」的DC-4客機，1952年從波多黎各聖胡安飛往紐約途中失事，機上69名乘客與機組員有52人死亡。這宗空難被視為推動現代航空安全改革的重要事件之一。

逃生過程混亂 僅17人獲救

事故發生於1952年的耶穌受難日，飛機由聖胡安起飛約10分鐘後，右側兩副引擎突然失去動力，導致客機緊急迫降海面並迅速沉沒。雖然部分乘客與機組員在飛機墜海初期仍生還，但當時機上缺乏如今已成為標準程序的飛行前安全簡報，加上語言溝通、救生設備使用及逃生過程混亂，最終造成52人溺斃，僅17人獲救。