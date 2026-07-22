74年前泛美航空客機空難釀52死　殘骸近日於波多黎各外海尋獲

一架74年前墜入加勒比海的泛美航空（Pan Am）客機殘骸，近日終於在波多黎各外海海底被尋獲。這架名為「Clipper Endeavor」的DC-4客機，1952年從波多黎各聖胡安飛往紐約途中失事，機上69名乘客與機組員有52人死亡。這宗空難被視為推動現代航空安全改革的重要事件之一。
逃生過程混亂 僅17人獲救
事故發生於1952年的耶穌受難日，飛機由聖胡安起飛約10分鐘後，右側兩副引擎突然失去動力，導致客機緊急迫降海面並迅速沉沒。雖然部分乘客與機組員在飛機墜海初期仍生還，但當時機上缺乏如今已成為標準程序的飛行前安全簡報，加上語言溝通、救生設備使用及逃生過程混亂，最終造成52人溺斃，僅17人獲救。
事件推動航空安全改革 起飛前作安全示範
悲劇後來促使航空業重新檢視客機緊急逃生程序。航空公司逐步強制實施飛行前安全說明，讓乘客了解緊急出口、救生衣及其他逃生設備的位置與使用方式，相關措施也成為今日全球商業航班起飛前安全示範的重要基礎。
經過數十年的搜尋，Air/Sea Heritage Foundation與Deep Sea Vision團隊近期利用先進聲納技術及自主水下載具，在波多黎各外海約2000英尺（約610米）深的海底發現客機殘骸。團隊透過影像辨識出機身上的泛美航空標誌及飛機名稱，確認這就是失蹤74年的「Clipper Endeavor」。
搜尋團隊表示，殘骸目前大致分成兩大部分，機身上的泛美航空標誌仍清晰可見。團隊拍攝了大量海底影像，並決定不打撈飛機殘骸，也沒有計劃移動遇難者遺骸，認為失事地點應作為罹難者長眠的墓地。
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