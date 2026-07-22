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國際
出版：2026-Jul-22 14:08
更新：2026-Jul-22 14:08

南韓政府今年底前推出本土開發免費AI聊天機械人 減少國民依賴外國AI平台｜AI主權

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南韓SK海力士

圖為南韓半導體企業龍頭SK海力士設於仁川的廠房。(資料圖片)

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南韓計劃今年內將推出一款採用本土開發技術、免費的人工智能(AI)聊天機械人，希望降低民眾對外國AI平台的依賴。

市場研究公司Wiseapp-Retail今年2月一項調查顯示，南韓5,100萬人口中約半數使用生成式AI，其中絕大多數(近2,300萬人)使用由美國AI公司OpenAI開發的ChatGPT。

隨著AI技術日漸普及，各國對於開發本土AI模型藉以保障自身安全、私隱和商業利益的「AI主權」，也愈來愈關注。

南韓科學技術情報通信部發言人周二(21日)表示，政府正推動一項倡議，目標是今年底前推出一款通用型免費AI聊天機械人，以及能夠執行更複雜任務的AI助理。

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AI主權｜南韓政府力推「全民AI」計劃

該部部長裴慶勳表示，若要說服使用者放棄目前付費使用的外國AI聊天機械人和AI助理，就必須提供更優質的服務。在「全民AI」(AI for All)計劃下，南韓政府首要任務是，整合公共AI助理服務，提供在現有外國平台上缺乏的功能。

南韓AI全球論壇 deepseek

AI主權｜南韓政府計劃提供個人化AI助理協助國民

南韓計劃從明年起進一步將這套系統擴展成為個人化AI助理，可協助用戶執行資產管理、學習輔助及退休規劃等任務。

南韓總統府政策室長金容範在Facebook發文表示，免費提供南韓本土AI服務能鼓勵使用者採用國產平台，累積需求和資料，進一步帶動本土AI市場發展。此外，公共AI助理還能協助民眾確認以及申請政府服務。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）

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