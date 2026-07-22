南韓政府今年底前推出本土開發免費AI聊天機械人 減少國民依賴外國AI平台｜AI主權

南韓計劃今年內將推出一款採用本土開發技術、免費的人工智能(AI)聊天機械人，希望降低民眾對外國AI平台的依賴。

市場研究公司Wiseapp-Retail今年2月一項調查顯示，南韓5,100萬人口中約半數使用生成式AI，其中絕大多數(近2,300萬人)使用由美國AI公司OpenAI開發的ChatGPT。

隨著AI技術日漸普及，各國對於開發本土AI模型藉以保障自身安全、私隱和商業利益的「AI主權」，也愈來愈關注。

南韓科學技術情報通信部發言人周二(21日)表示，政府正推動一項倡議，目標是今年底前推出一款通用型免費AI聊天機械人，以及能夠執行更複雜任務的AI助理。