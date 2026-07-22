法國會通過禁止15歲以下使用社交媒體　全球第二歐洲首國推社媒禁令

各國政府對社交媒體影響兒童及青少年健康及安全的疑慮日益增加，繼澳洲之後，法國國會周二(21日)亦通過禁止15歲以下兒童使用社交媒體的禁令。

路透社報道，國會參議院與國民議會周二先後表決通過禁止15歲以下兒童使用社交媒體的法案，法國成為繼澳洲之後，全球第二個以及歐洲首個實施類似社交媒體禁令的國家。澳洲去年12月率先實施禁令，禁止16歲以下青少年使用Facebook、TikTok、YouTube、Snapchat等社交或影音平台。

法國政府負責人工智能(AI)事務的次長Anne Le Hénanff向國會參議員表示：「法國創先河，成為歐洲第一個訂下網絡成年年齡的國家。」