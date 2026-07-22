法國會通過禁止15歲以下使用社交媒體　全球第二歐洲首國推社媒禁令

各國政府對社交媒體影響兒童及青少年健康及安全的疑慮日益增加，繼澳洲之後，法國國會周二(21日)亦通過禁止15歲以下兒童使用社交媒體的禁令。
路透社報道，國會參議院與國民議會周二先後表決通過禁止15歲以下兒童使用社交媒體的法案，法國成為繼澳洲之後，全球第二個以及歐洲首個實施類似社交媒體禁令的國家。澳洲去年12月率先實施禁令，禁止16歲以下青少年使用Facebook、TikTok、YouTube、Snapchat等社交或影音平台。
法國政府負責人工智能(AI)事務的次長Anne Le Hénanff向國會參議員表示：「法國創先河，成為歐洲第一個訂下網絡成年年齡的國家。」
總統馬克龍今年4月曾呼籲年輕人把手機關掉、多讀書，藉此成為更好的公民。他希望社交媒體禁令能在新學年開學前實施。
根據這項周二獲國會通過的新法案，自9月1日起，15歲以下兒童將被禁開設社交媒體帳號。社交媒體平台有額外4個月時間，來關閉已經開設的帳號。此外，社交媒體平台還必須採用經法國私隱監管機關核准的年齡驗證機制。
社交媒體平台普遍反對一律禁止的全面性禁令，強調他們早已實施年齡限制等措施來保護年輕使用者。但這些社交媒體平台亦承諾將遵守政府頒布的禁令。
歐盟委員會正著手制訂本身的法規，以限制歐盟成員國的社交媒體，從而保護年輕人。同時，歐盟委員會也對法國這項法案是否符合現行歐盟法規有發言權。
對於社交媒體缺乏監管的問題，馬克龍在4月一場活動上對青少年說：「我們把你們留在這片森林，結果它卻奪走你們的注意力。我們必須放慢腳步，協助你們長大成人，最重要的是成為公民。」 他說：「這是為甚麼我們想傳達的是，在15歲以前，不得再使用社交媒體。」