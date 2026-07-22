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國際
出版：2026-Jul-22 16:12
更新：2026-Jul-22 16:12

特朗普傳推薦FIFA主席恩芬天奴 接任聯合國秘書長

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56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，二人多次互動，更於世界盃決賽共同頒獎。(路透社)

56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，二人多次互動，更於世界盃決賽共同頒獎。(路透社)

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美國傳媒報道，美國總統特朗普(Donald Trump)推薦國際足協(FIFA)主席恩芬天奴(Gianni Infantino)成為聯合國下任秘書長，形容對方「受到全世界尊重」，並具備團結各方、促成合作的能力。報道指出，目前尚不清楚56歲的恩芬天奴是否有意角逐秘書長一職，特朗普亦未透露雙方是否曾就此交換意見。

56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，二人多次互動，更於世界盃決賽共同頒獎。(路透社) 56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，二人多次互動，更於世界盃決賽共同頒獎。(路透社) 56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，去年12月曾將國際足協新設立的和平獎，頒予特朗普，二人多次互動。(資料圖片) 56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，去年12月曾將國際足協新設立的和平獎，頒予特朗普，二人多次互動。(資料圖片) 56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，去年12月曾將國際足協新設立的和平獎，頒予特朗普，二人多次互動。(資料圖片) 56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，去年12月曾將國際足協新設立的和平獎，頒予特朗普，二人多次互動。(資料圖片)

現任秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)將在今年12月底卸任，美國《紐約郵報》引述接近特朗普的消息人士報道，特朗普稱恩芬天奴長年與各國政府及足球組織合作，在全球擁有廣泛人脈和影響力，相信有能力凝聚不同陣營。他表示：「他能讓人們走到一起，這是一種非常特別的能力。」

恩芬天奴若想成為聯合國秘書長，要先獲得聯合國安理會15個成員國支持，之後還要經過聯合國大會批准，才能出任。其中，安理會5個常任理事國均擁有否決權，因此人選必須獲主要大國支持。

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56歲的恩芬天奴被指跟特朗普關係密切，去年12月曾將國際足協新設立的和平獎，頒予特朗普。 不過，兩人的關係亦引起爭議。在今屆世界盃16強前夕，美國隊前鋒巴洛根(Folarin Balogun)的紅牌處罰獲暫緩1年執行，引發球壇嘩然。特朗普事後承認，曾親自致電恩芬天奴要求復查裁決。

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