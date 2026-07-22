4中國人涉借用商用車　日本非法載客取酬被捕

日本警方拘捕4名中國籍男子，包括一位出租車公司的前老闆，將商用車借用給3名中國司機接載中國遊客，以違反日本《道路運輸法》被拘捕。 日本警視廳今日（22日）公布，拘捕日本一間租車公司「鳳凰國際」的負責人，41歲以日本名山本宇一郎註冊的中國籍男子王曉宇，以及另外3名中國司機，包括43歲的殷寶同及另一名37歲中國人。警察指，有人利用出租車公司擁有的綠色商用車牌車輛，借用給沒有僱傭關係的3名中國司機，讓他們可以避過警察耳目非法載客取酬。其中殷男在今年5月在神奈川縣的川崎市撞倒一名騎單車的20多歲女子，導致對方腰部骨折重傷。事後警察以不小心駕駛拘捕男子，並揭發他在沒有僱傭關係下，借用租車公司的商用車前往羽田機場載客取酬。

根據日本的規定，白色的私家車車牌不能載客取酬，過去因為不少中國司機利用「白牌車」接載中國遊客被捕，因此向有綠色商用車車牌的公司借用可商業載客的車輛。而商用車出租的企業，需要向政府交代車輛保管的場所，一般禁止司機將車泊返住所，同時企業需要派人監督司機的健康以及確保沒有酒後駕駛。而據警察指，有關企業讓司機將車輛駛回住宅成常態，而雖然王男有委任一位親戚擔任管理，不過有關人士卻是超過半年沒有上班。 未有依規定管理車輛及司機

據調查指，王曉宇之前是在社交平台以「輕鬆賺錢，毋須登記」的名義在網上招募司機，在今年2月至4月期間，向3名沒有僱傭關係的中國司機借出車輛其12次，他們是透過中國的通訊軟件以及租車平台招攬客人，在東京市中心區接載約23名乘客及取酬，3名被捕司機每月亦有50萬至75萬日圓收入，而王曉宇可從中抽取2成的收入作為報酬。警視廳相信他以同樣名義向十多名司機借出商用車，並賺獲3,800萬日圓。警方指，3人承認了借用有關公司名義載客取酬，另1人否認。