東京上班族抗夏天熱浪 棄西裝改穿短褲更舒服

日本連日高溫飆破35度，部分地區甚至逼近40度。面對夏天酷暑熱浪，越來越多日本男性在職場改穿短褲，一改全天候都要穿正裝的印象。東京都政府積極推動企業員工捨棄西裝與領帶，改穿T-恤或POLO衫、運動鞋及短褲等更休閒的服飾。東京都知事小池百合子於今年4月推行「Tokyo Cool Biz」，旨在擴大降溫倡議。

英國廣播公司報道，這項允許在辦公室穿短褲的新政策在實施近4個月後，評價卻非一面倒。部分人對放寬服裝規定表示讚賞，認為有助更舒適地工作；但亦有聲音指出，政策對女性不公平，因為女性在露出腿部時仍被社會期望穿著絲襪。部份女性更將這種經歷形容為「腿毛騷擾」，網上甚至出現「スネハラ」一詞，形容被迫看見同事腿毛所帶來的不適。東京都政府環境局官員渡邊昇表示，當局希望在酷熱天氣下為民眾提供更多選擇，而非規定他們穿甚麼。只要工作服飾不冒犯他人，就不會有問題。

一開始尷尬 「穿了幾次之後慢慢就適應了」

對於這項新措施，東京都政府職員坦言，一開始確實覺得有點奇怪，也不太習慣，但穿了幾次之後慢慢就適應了，而且身邊越來越多同事也這樣穿，那種尷尬的感覺也就漸漸消失了。東京都政府表示，這項措施將持續到9月底。有職員表示，要再穿回正式服裝反而有點不習慣，不過正式場合還是要穿正式服裝，會依照工作內容和場合來調整。

調查：46%受訪者贊成穿短褲上班

當地一間名為Gorilla Clinic的診所於六月進行的調查顯示，有53.5%的受訪者反對夏季穿短褲上班，贊成者佔46.5%。調查指出，無論男女，反對在辦公室穿短褲的主要原因均出於對體型及體毛的擔憂。該診所表示，女性反對的比例明顯高於男性，反映女性可能更抗拒看到男同事赤裸的雙腿。