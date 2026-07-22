蘋果前員工駕Tesla時速達228公里 撞車導致母女葬身火海被控謀殺

美國矽谷一名初創公司老闆被控謀殺。他去年12月駕駛電動車Tesla時，以時速約228公里衝入塞車的車陣中，引發被撞車輛起火焚燒，車內一名母親和1歲大女兒葬身火海慘死。事隔約7個月，警方日前拘捕了那名初創公司老闆，控告他雙重謀殺。被告在網上個人簡介稱曾任職蘋果、Gong、Glean和人工智能公司Mistral AI，擔任職技術支援工作。

奪命車禍｜未婚夫試圖救被困母女

車禍發生在去年12月2日早上10時45分，於加州聖何塞(San Jose)一條公路，調查指31歲被告Zachary Chernicky在撞車前以超出限速的兩倍行駛，並以時速約163公里撞向29歲死者Ivana Balistreri和女兒Lilliana所坐的車輛和另一輛汽車，連同Chernicky的Tesla三車均起火和嚴重損毀。據悉，還有一輛車子被撞，但能駕駛離開。報道指，Balistreri的未婚夫負責駕車，曾嘗試在起火的車廂中救出被困的兩母女，但不果，她們當場燒死。Lilliana還差兩星期便滿2歲。