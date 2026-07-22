熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jul-22 18:17
更新：2026-Jul-22 18:17

南韓米芝蓮二星餐廳用黑蟻裝飾雪葩 老闆涉違食安法 檢方求判刑1年

分享：
南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩

南韓一間米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾食物，被控違反食品安全法。(互聯網)

adblk4

南韓一間米芝蓮二星餐廳因在雪葩(sorbet)上用黑蟻做裝飾並「增添酸味」，遭檢察當局起訴違反食品安全法，並要求法官對老闆判監1年。

食安風波｜南韓目前僅10種昆蟲獲准供人食用

Channel A、Newsis等韓媒報道，案件本月20日在首爾西部地方法院開庭，首爾檢察官針對這名餐廳負責人，依涉嫌違反食品安全法，請求法官判處1年監禁。根據南韓法例，目前僅有10種昆蟲獲准供人食用，包括蝗蟲及黃粉蟲幼蟲(mealworm)。

針對此案，南韓食品安全部發聲明表示，這間米芝蓮二星餐廳涉嫌供應從泰國和美國進口、未經批准食用的黑蟻。報道指，餐廳將黑蟻放於雪葩甜品上供顧客食用。

adblk5

食安風波｜餐廳4年間賣出1.2萬份黑蟻雪葩

南韓食品安全部表示，當局去年展開調查，發現主廚在雪葩放上3至5隻黑蟻，「來增加酸味」。截至2025年1月約4年間，餐廳共出售約1.2萬份黑蟻雪葩，銷售金額約1.2億韓圜(約635,877港元)。

南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩 南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩 南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩 南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩 南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩 南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩 南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩 南韓米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾雪葩

食安風波｜餐廳：黑蟻雪葩只供給事先同意的客人

從食品安全部公布的一張證物照片可見，一個圓形器皿標示著「料理用黑蟻」(Cuisine Black Ants)。

報道指，檢察官也請求法官對餐廳負責人判罰2,000萬韓圜(約105,955港元)。辯方律師聲稱，這些黑蟻雪葩僅提供給事先同意的客人食用。被告在最後陳述中表示：「我對於因未能充分理解相關法例而引發今次事件深感歉意。」

首爾西部地方法院將於9月初宣判。

認識食物安全五要點（上）｜居家食物安全建議（食物安全中心） 認識食物安全五要點（上）｜居家食物安全建議（食物安全中心） 認識食物安全五要點（上）｜食物存放在攝氏4度至60度的危險溫度範圍內，容易滋生細菌（食物安全中心） 認識食物安全五要點（上）｜容易腐壞的食物以冰袋保冷（食物安全中心） 認識食物安全五要點（上）｜在街市及超級市場（食物安全中心） 認識食物安全五要點（上）｜生熟分開及安全溫度（食物安全中心） 認識食物安全五要點（上）｜此日期或之前食用及此日期前最佳日期分別（食物安全中心） 認識食物安全五要點（上）｜確保保鮮格維持在攝氏4度或以下（食物安全中心） 外賣及餐飲配送食安關注點｜（食物安全中心） 外賣及餐飲配送食安關注點｜保持安全溫度（食物安全中心） 外賣及餐飲配送食安關注點｜遵從2小時/4小時原則（食物安全中心） 外賣及餐飲配送食安關注點｜不干擾包裝（食物安全中心） 極端天氣來襲如何保障食物安全？（食物安全中心） 極端天氣來襲如何保障食物安全？惡劣天氣來臨前（食物安全中心） 極端天氣來襲如何保障食物安全？停電期間切勿打開雪櫃門（食物安全中心） 極端天氣來襲如何保障食物安全？如何處理被洪水浸過的食物?（食物安全中心） 極端天氣來襲如何保障食物安全？恢復電力後處理雪櫃內易壞食物（食物安全中心） 極端天氣來襲如何保障食物安全？水浸後哪些食物可以留低？（食物安全中心） 食物安全避免食物中毒，食生蠔建議（am730製圖） 食物安全避免食物中毒，食生蠔建議（am730製圖） 食物安全避免食物中毒，食生蠔建議（am730製圖） 食物安全避免食物中毒，食生蠔建議（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務