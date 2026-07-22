南韓米芝蓮二星餐廳用黑蟻裝飾雪葩 老闆涉違食安法 檢方求判刑1年

南韓一間米芝蓮餐廳用黑蟻裝飾食物，被控違反食品安全法。(互聯網)

南韓一間米芝蓮二星餐廳因在雪葩(sorbet)上用黑蟻做裝飾並「增添酸味」，遭檢察當局起訴違反食品安全法，並要求法官對老闆判監1年。

食安風波｜南韓目前僅10種昆蟲獲准供人食用

Channel A、Newsis等韓媒報道，案件本月20日在首爾西部地方法院開庭，首爾檢察官針對這名餐廳負責人，依涉嫌違反食品安全法，請求法官判處1年監禁。根據南韓法例，目前僅有10種昆蟲獲准供人食用，包括蝗蟲及黃粉蟲幼蟲(mealworm)。

針對此案，南韓食品安全部發聲明表示，這間米芝蓮二星餐廳涉嫌供應從泰國和美國進口、未經批准食用的黑蟻。報道指，餐廳將黑蟻放於雪葩甜品上供顧客食用。