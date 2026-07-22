南韓米芝蓮二星餐廳用黑蟻裝飾雪葩 老闆涉違食安法 檢方求判刑1年

南韓一間米芝蓮二星餐廳因在雪葩(sorbet)上用黑蟻做裝飾並「增添酸味」，遭檢察當局起訴違反食品安全法，並要求法官對老闆判監1年。
食安風波｜南韓目前僅10種昆蟲獲准供人食用
Channel A、Newsis等韓媒報道，案件本月20日在首爾西部地方法院開庭，首爾檢察官針對這名餐廳負責人，依涉嫌違反食品安全法，請求法官判處1年監禁。根據南韓法例，目前僅有10種昆蟲獲准供人食用，包括蝗蟲及黃粉蟲幼蟲(mealworm)。
針對此案，南韓食品安全部發聲明表示，這間米芝蓮二星餐廳涉嫌供應從泰國和美國進口、未經批准食用的黑蟻。報道指，餐廳將黑蟻放於雪葩甜品上供顧客食用。
食安風波｜餐廳4年間賣出1.2萬份黑蟻雪葩
南韓食品安全部表示，當局去年展開調查，發現主廚在雪葩放上3至5隻黑蟻，「來增加酸味」。截至2025年1月約4年間，餐廳共出售約1.2萬份黑蟻雪葩，銷售金額約1.2億韓圜(約635,877港元)。
食安風波｜餐廳：黑蟻雪葩只供給事先同意的客人
從食品安全部公布的一張證物照片可見，一個圓形器皿標示著「料理用黑蟻」(Cuisine Black Ants)。
報道指，檢察官也請求法官對餐廳負責人判罰2,000萬韓圜(約105,955港元)。辯方律師聲稱，這些黑蟻雪葩僅提供給事先同意的客人食用。被告在最後陳述中表示：「我對於因未能充分理解相關法例而引發今次事件深感歉意。」
首爾西部地方法院將於9月初宣判。