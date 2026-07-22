日本三重縣飆至40.6度 靜岡岐阜40.1度 東京36.1度 氣象部門：這波熱浪達「災害級」

此外，全國914個觀測點中，有298個(佔總數3成以上)錄得35度或以上最高氣溫，創下今年以來的最高紀錄。

東京都心最高氣溫達36.1度，是連續第3天出現「猛暑日」。京都市達38.8度，創下京都府內入夏以來最高氣溫紀錄。

日本放送協會(NHK)等媒體報道，三重縣桑名市下午2時20分錄得40.6度，為周三的全國最高氣溫紀錄。同時，靜岡縣濱松市佐久間以及岐阜縣美濃市達到40.1度，岐阜縣多治見市達40度高溫。

受到強烈太平洋高氣壓影響，日本全國多地出現高溫天氣。周三(22日)，三重、靜岡和岐阜三縣部分地區最高氣溫錄得攝氏40以上，出現「酷暑日」天氣。

東京都周三截至下午3時，有176人(年齡介乎1至97歲)疑中暑須送院，其中5人死亡。

目前高溫天氣主要集中在關東至東海內陸地區，各地白天仍有可能持續升溫。氣象部門提醒，戶外活動有高度風險，民眾應盡量留在有冷氣的室內，避免長時間曝曬，並適時補充水分及電解質，以防中暑。

預測高溫天氣周四(23日)仍將持續，東京都心及橫濱市可能升至37度，名古屋市、岐阜市、京都市可能達到40度。

岐阜縣多治見市、郡上市八幡、愛知縣豐田市周二(21日)都錄得40度以上高溫，是今年日本首次出現40度以上的「酷暑日」。