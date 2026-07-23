美新關稅或本周出爐 中國印度日本料徵稅12.5%

美國總統特朗普頒布的10%臨時全球關稅本周五屆滿，有報道指新關稅最快在本周公布。美國貿易代表格里爾周二受訪回應時，暗示很快公布涉及強迫勞動的新關稅，將涵蓋美國主要貿易夥伴，但無透露具體內容。有分析預料稅率將介乎10至12.5%，中國、印度和日本等40個主要經濟體面臨12.5%徵稅；加拿大、歐盟、墨西哥和英國等則可能10%。

美國最高法院2月推翻特朗普一系列關稅措施，包括對等關稅後，他改為對全球各地徵收10%關稅，為期150天，並展開涉強迫勞動產品的《貿易法》第301條調查。美國貿易代表辦公室6月2日發表報告，建議以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對60個經濟體加徵10%或12.5%的關稅。301條調查的新關稅相信會跟該建議相若。有報道指，特朗普將於10%關稅周五屆滿前推出新關稅，以便無縫交接。被問及新關稅何時推出，格里爾說，他現在無法提供新關稅政策出台具體時間，政策在正式宣布前還須向國會和有關各方通報。