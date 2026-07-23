美新關稅或本周出爐 中國印度日本料徵稅12.5%

美國總統特朗普頒布的10%臨時全球關稅本周五屆滿，有報道指新關稅最快在本周公布。美國貿易代表格里爾周二受訪回應時，暗示很快公布涉及強迫勞動的新關稅，將涵蓋美國主要貿易夥伴，但無透露具體內容。有分析預料稅率將介乎10至12.5%，中國、印度和日本等40個主要經濟體面臨12.5%徵稅；加拿大、歐盟、墨西哥和英國等則可能10%。
美國最高法院2月推翻特朗普一系列關稅措施，包括對等關稅後，他改為對全球各地徵收10%關稅，為期150天，並展開涉強迫勞動產品的《貿易法》第301條調查。美國貿易代表辦公室6月2日發表報告，建議以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對60個經濟體加徵10%或12.5%的關稅。301條調查的新關稅相信會跟該建議相若。有報道指，特朗普將於10%關稅周五屆滿前推出新關稅，以便無縫交接。被問及新關稅何時推出，格里爾說，他現在無法提供新關稅政策出台具體時間，政策在正式宣布前還須向國會和有關各方通報。
巴西25%關稅周三生效
對等關稅等被推翻後，特朗普政府嘗試向其他國家重新施加關稅壓力。美國政府根據1974年《貿易法》調查其所認為不公平的貿易行為，巴西成為首個開刀國家。美國上周宣布對進口的巴西家具、乙醇、機器、鞋類、糖和其他商品徵收25%關稅，並於周三生效。為了降低對本地民生影響，牛肉、咖啡、飛機和飛機零件等產品獲豁免。巴西政府估計涉及約18%至26%出口到美國的貨品，價值介乎70億至110億美元(約546億至858億港元)。
美向加拿大貨徵50%關稅
近日被特朗普以安大略省等地山火煙霧危害美國，威脅加徵關稅的加拿大則被徵收50%新關稅。美國白宮周一公布，特朗普當日簽署多個公告，依據1930年《斯穆特-霍利關稅法》第338條款對從加拿大進口的數百項特定商品加徵50%關稅。特朗普周二表示，「我愛加拿大和加拿大人民，但他們需要我們才能生存。」他又強調，50%關稅與「山火煙霧稅」無關，兩者分開。
加拿大總理卡尼指，美國政府宣布對大量加拿大商品加徵50%關稅，是美方違反美加墨協定的一系列單邊貿易行動的最新動作。他周二表示，若50%關稅真的生效，加方將考慮所有回應選項。卡尼又稱，已與特朗普通電話，雙方同意在未來幾周加緊貿易談判。他重申，加拿大首要目標是關注自身可控因素，即增強國內實力、購買本國商品，以及推動國際合作夥伴多元化等。加拿大經濟學家指，50%關稅將影響加拿大出口到美國的5%商品，包括蜜糖、酒、水泥和曲棍球棒。另有指化學品、塑膠、電子產品和工業設備似乎是新關稅的最大針對目標。