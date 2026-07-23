伊朗斥為侵略藉口 特朗普︰或將攻擊伊朗鎬山核設施

美國總統特朗普

美軍於美東時間周二連續第11日對伊朗發動打擊，美國總統特朗普揚言可能會攻擊伊朗鎬山(Pickaxe Mountain)核設施，稱相信德黑蘭將核材料藏在該處。伊朗外交部發言人回應稱，伊朗鎬山並無核活動，指特朗普所言只是其侵略藉口。 美軍第11日對伊朗採取軍事行動，持續約個多小時。美軍中央司令部稱打擊了伊朗的軍事行動中心、海上能力、飛機庫、無人機儲存設施和軍事後勤基礎設施；並指伊朗在過去3個月，攻擊了逾30艘駛經霍爾木茲海峽的商船，危及數以百計海員安全，破壞航行自由，新一輪打擊行動是為進一步削弱伊朗對商船的攻擊能力。伊朗革命衛隊則稱，周二攻擊了多個海灣國家的目標，包括區內美軍設施以及位於巴林的美國電商亞馬遜的基建。

較早時《華爾街日報》報道，伊朗把生產濃縮鈾所需的離心機，轉移到伊斯法罕核設施附近的鎬山地下核設施。特朗普表示正在追蹤有關核材料，並指美軍將很快打擊該地區。伊朗外交部發言人巴加埃周三表示，伊朗鎬山並無核活動，指「美國對『鎬山』的執迷關注不過是為其侵略、摧毀和蓄意破壞所編造的藉口」。

美對伊戰事已耗2925億元 美國自2月底對伊朗展開軍事行動，防長赫格塞斯周二在參議院撥款委員會的聽證會上，就白宮向國會申請876億美元補充撥款回答議員提問時，透露對伊朗的軍事行動估計已花了375億美元(約2,925億港元)，包括直至9月底的預計開支，較對上一次公布多約80億美元(約642億港元)；另戰事至今累計有18名美軍死亡。