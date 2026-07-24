日本冷凍公司推出「人體雪櫃」　10分鐘就消暑(有片)

炎熱夏季，全球多國都深受炎熱的天氣所苦，內地黑龍江日前發生一宗有人走入雪櫃消暑結果被困的尷尬事件。日本卻有一間冷凍公司擺明居馬推出專為人體設計的人體雪櫃，聲稱10分鐘就能讓體溫降低，緩解中暑症狀。
綜合報道，日本東京單在15日就有多達48人因中暑入院治療，這促使各界不斷尋找新的降溫方法，促使日本冷凍公司SDRS研發出個人化的降溫櫃「Do Hiemon Box」，這款人體雪櫃配有透明玻璃門，提供個人降溫空間。使用者進入坐在內置座椅上，即可享受吹向頭部、頸部、肩部和背部，約攝氏5度的涼爽微風。SDRS更保證「在Do Hiemon Box中逗留10分鐘，即可快速降低體溫，緩解中暑症狀」。
耗電量約移動式冷氣機的一半
這款人體雪櫃可將溫度設定保持在約攝氏15度，還擁有3種冷卻和氣流模式，且20分鐘後會自動關閉以防止過度冷卻，耗電量約為普通移動式冷氣機的一半，並無需特殊安裝，內建滾輪也使其移動上更為方便。「Do Hiemon Box」目前已透過多家工業冷凍設備經銷商發售，售價為150萬日圓(約7.2萬港元)。SDRS希望該產品可以以更經濟高效的方式為企業或政府機構的員工降溫。如果效果顯著，未來也可能向一般民眾販售。若民眾想體驗這款人體冰箱，目前「Do Hiemon Box」已開始出現在日本的公共場所，一些地方政府甚至邀請市民在炎熱天氣免費使用。
🇯🇵 Japan just introduced a real-life "Human Refrigerator." 🧊— Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) July 21, 2026
The Do Hiemon Box is a one-person cooling booth designed to fight extreme heat.
• Cools your body in as little as 5 minutes
• 15°C cabin with 5°C airflow directed at your head, neck, shoulders & back
• Built for… pic.twitter.com/4VqRwxxOEH