日本冷凍公司推出「人體雪櫃」　10分鐘就消暑(有片)

炎熱夏季，全球多國都深受炎熱的天氣所苦，內地黑龍江日前發生一宗有人走入雪櫃消暑結果被困的尷尬事件。日本卻有一間冷凍公司擺明居馬推出專為人體設計的人體雪櫃，聲稱10分鐘就能讓體溫降低，緩解中暑症狀。

綜合報道，日本東京單在15日就有多達48人因中暑入院治療，這促使各界不斷尋找新的降溫方法，促使日本冷凍公司SDRS研發出個人化的降溫櫃「Do Hiemon Box」，這款人體雪櫃配有透明玻璃門，提供個人降溫空間。使用者進入坐在內置座椅上，即可享受吹向頭部、頸部、肩部和背部，約攝氏5度的涼爽微風。SDRS更保證「在Do Hiemon Box中逗留10分鐘，即可快速降低體溫，緩解中暑症狀」。