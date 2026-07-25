伊朗局勢｜美軍B1轟炸機從英國出發襲伊　料行動再升級

美國與伊朗衝突持續升高之際，美國政府正快速強化中東軍事部署。根據《紐約郵報》23日報道，美軍近期向中東增派特種作戰部隊、戰鬥機及醫療人員，並首度在本輪衝突中出動B-1長程轟炸機，對伊朗境內目標發動攻擊，顯示華府可能進一步擴大軍事行動。
報道指出，美軍一架B-1轟炸機日前從英國基地起飛，執行深入伊朗境內的任務，據報鎖定伊朗革命衛隊相關目標。B-1轟炸機具備長程打擊能力，可搭載大量炸彈及巡弋飛彈，此次投入作戰被視為美軍對伊軍事行動升級的重要訊號。
可能超越先前攻擊
與此同時，美國持續向中東調集軍事資源，包括特種作戰部隊、F-16及F-35戰機，以及超過150名戰鬥醫療人員。相關部署被認為是為因應區域衝突升高，並強化對約5萬名駐中東美軍的防護能力。
美國總統特朗普則表示，在美軍人員遭到殺害後，他正考慮對伊朗發動「大規模攻擊」，並警告新一輪軍事行動的規模可能超越先前攻擊。特朗普強調，美國有能力在不依賴盟友的情況下採取行動；以色列方面則表示，若美方提出要求，願意加入相關軍事行動。
存在高度不確定性
目前，美軍仍持續對伊朗軍事設施及可能威脅商業航運的目標展開空襲，尤其關注霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航運安全。伊朗則持續對美軍及區域盟友發動攻擊，雙方軍事對峙加劇，也使外界更加擔心衝突可能進一步擴大。
隨着美軍持續增兵、B-1轟炸機投入作戰，以及特朗普政府釋放可能擴大攻勢的訊號，美伊衝突正面臨進一步升級的風險。與此同時，區域外交斡旋仍在進行，但目前能否促成停火、恢復霍爾木茲海峽航運，仍存在高度不確定性。
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