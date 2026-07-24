女子坐過山車掟彎慘被甩出墮地　揭多個設施未獲許可證(有片)

厄瓜多爾近日發生一宗遊樂園意外，一名女子搭乘過山車，詎料就在駛過過急彎之際，整個人被甩飛出去，由約4米高處重摔倒地，當場失去知覺，事發驚悚畫面網上曝光。
綜合報道，事發於周一(20日)晚上，在惠夜基(Guayaquil)地區，一名女子在遊樂園乘搭過山車，網上流傳影片顯示，過山車以高速上衝並駛入一個彎道期間，車上一名女子突然被甩出來，並從4米高處墜落地面，女子當堂失去知覺。附近民眾上前幫忙，並通報園區職員，將女子送院救治。
遊樂園被揭個設施未獲許可證 已被勒令關閉
報道指，受傷女子目前仍在接受醫學觀察，專家正在評估她跌倒造成的傷勢嚴重程度。初步報告顯示，她遭受創傷性腦損傷。有消息傳出，女子在搭乘過山車時並未繫安全帶，亦有傳過山車坐位上根本沒有安全帶，所以導致事件。當局於事後表示，由於核實遊樂園內13 個設施沒有獲得市政許可證，已下令遊樂園關閉。當局就案件仍在進行調查，以釐清遊樂園有無違反安全規則，以及有無機械故障的可能。
🇪🇨 ECUADOR | Una mujer salió expulsada de una atracción mecánica y cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en el Parque Samanes, en Guayaquil.— Virales del Mundo (@Viral3sDelMundo) July 22, 2026
La víctima fue asistida por bomberos y trasladada a un hospital, mientras el área de juegos mecánicos fue clausurada durante… pic.twitter.com/O7IncDYOIN