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國際
出版：2026-Jul-24 14:00
更新：2026-Jul-24 14:00

女子坐過山車掟彎慘被甩出墮地　揭多個設施未獲許可證(有片)

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女子坐過山車掟彎慘被甩出墮地，揭多個設施未獲許可證。(X)

女子坐過山車掟彎慘被甩出墮地，揭多個設施未獲許可證。(X)

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厄瓜多爾近日發生一宗遊樂園意外，一名女子搭乘過山車，詎料就在駛過過急彎之際，整個人被甩飛出去，由約4米高處重摔倒地，當場失去知覺，事發驚悚畫面網上曝光。

綜合報道，事發於周一(20日)晚上，在惠夜基(Guayaquil)地區，一名女子在遊樂園乘搭過山車，網上流傳影片顯示，過山車以高速上衝並駛入一個彎道期間，車上一名女子突然被甩出來，並從4米高處墜落地面，女子當堂失去知覺。附近民眾上前幫忙，並通報園區職員，將女子送院救治。

過山車以高速上衝並駛入一個彎道期間，車上一名女子突然被甩出來。(X) 過山車以高速上衝並駛入一個彎道期間，車上一名女子突然被甩出來。(X) 過山車以高速上衝並駛入一個彎道期間，車上一名女子突然被甩出來。(X) 女子從4米高處墜落地面，當堂失去知覺。(X) 女子從4米高處墜落地面，當堂失去知覺。(X) 附近民眾上前幫忙，並通報園區職員，將女子送院救治。(X)

遊樂園被揭個設施未獲許可證 已被勒令關閉

報道指，受傷女子目前仍在接受醫學觀察，專家正在評估她跌倒造成的傷勢嚴重程度。初步報告顯示，她遭受創傷性腦損傷。有消息傳出，女子在搭乘過山車時並未繫安全帶，亦有傳過山車坐位上根本沒有安全帶，所以導致事件。當局於事後表示，由於核實遊樂園內13 個設施沒有獲得市政許可證，已下令遊樂園關閉。當局就案件仍在進行調查，以釐清遊樂園有無違反安全規則，以及有無機械故障的可能。

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