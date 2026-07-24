跨國緊急救援｜加拿大6條白鯨成功安置美國新家　快將救出餘下24條(有片)

加拿大安大略省尼亞加拉瀑布已永久關閉的「海洋樂園」(Marineland)，週一(20日)展開白鯨的「緊急救援」遷移行動。首批6條白鯨已經在專家的護送下，由多倫多空運至美國，周二(21日)分別抵達德克薩斯州和芝加哥的水族館展開新生活。

綜合報道，Marineland於2024年對以資金耗盡，一度企圖將三十多條白鯨賣給中國珠海長隆海洋王國，但被加拿大政府駁回，惟公園無法妥善照料剩餘動物，更威脅要將白鯨安樂死，令外界擔憂。為解救這批白鯨，美國和西班牙的多間水族館合作，由獲認證的美國水族館聯盟啟動緊急救援計劃。首批被遷移的6條白鯨為Sierra、Acadia、Osiris、Lillooet、Bertie Bott 和Frankie，過程跨境遷移需經多重批准，包括6條白鯨都必須通過加拿大獸醫的健康檢查，確保其適合旅行，並由加拿大政府簽發最終的出口許可證，並由美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)授權「緊急救援」，為白鯨入境美國鋪平道路，全程由多名海洋哺乳動物醫學獸醫護送。