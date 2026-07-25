紐約亞裔及猶太男遇襲受傷　疑犯案發時喊「真主偉大」

美國紐約市曼哈頓上西城（Upper West Side）23日下午發生疑似無差別攻擊事件，2名男子在中央公園（Central Park）附近、相隔數個街區的不同地點遭人持刀及螺絲批攻擊，警方目前正調查案件是否涉及仇恨犯罪，另不排除疑犯可能存在心理健康問題。

疑有心理問題

根據警方及媒體報道，第一名受害者是一名57歲亞裔男子，他在西84街（West 84th Street）及中央公園西側附近遭人持刀刺傷背部；不久後，另一名50歲猶太男子在離開位於西86街附近的猶太會堂後，遭同一名疑犯以螺絲批攻擊。兩名傷者均被送往醫院救治，據報情況穩定。