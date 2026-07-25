紐約亞裔及猶太男遇襲受傷　疑犯案發時喊「真主偉大」

美國紐約市曼哈頓上西城（Upper West Side）23日下午發生疑似無差別攻擊事件，2名男子在中央公園（Central Park）附近、相隔數個街區的不同地點遭人持刀及螺絲批攻擊，警方目前正調查案件是否涉及仇恨犯罪，另不排除疑犯可能存在心理健康問題。
疑有心理問題
根據警方及媒體報道，第一名受害者是一名57歲亞裔男子，他在西84街（West 84th Street）及中央公園西側附近遭人持刀刺傷背部；不久後，另一名50歲猶太男子在離開位於西86街附近的猶太會堂後，遭同一名疑犯以螺絲批攻擊。兩名傷者均被送往醫院救治，據報情況穩定。
警方表示，嫌犯為51歲男子莫拉雷斯（Raul Morales），據稱在攻擊過程中曾高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。警方目前尚未確認攻擊動機，正針對是否構成仇恨犯罪展開調查。不過，紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，初步跡象顯示，疑犯的心理健康狀況可能是案件調查方向之一。
仇恨與暴力不可接受
警方在案發後追查嫌犯行蹤，最終在一處公寓內找到並逮捕莫拉雷斯，並起獲疑似涉案的刀具及螺絲批。警方也表示，一名熱心民眾提供關鍵線索，協助警方鎖定疑犯藏身處。
紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）及紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）均譴責攻擊事件，並強調任何形式的仇恨與暴力行為都不可接受。警方目前仍持續調查疑犯與2名受害者之間是否存在任何關聯，以及案件是否具有特定仇恨犯罪動機。
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