伊朗局勢｜以總理再晤特朗普　美英召國際會議商護航

美國與伊朗衝突持續升溫，美國總統特朗普（Donald Trump）近日接連釋出強硬訊號， 放話將重啟大規模作戰。與此同時，傳出以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也將前往白宮與特朗普會晤，外界普遍關注，美以是否將協調下一步軍事或外交行動。
根據《Axios》報道，特朗普接受專訪時表示，目前仍未對下一階段對伊朗行動做出最終決定，強調軍事與外交兩種選項都仍存在。他正認真考慮重啟對伊朗大規模作戰，包括發動規模超越「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間攻勢的襲擊。
仍有談判可能
他表示，如果伊朗願意接受美方條件，美國仍願意透過談判解決危機；但若德黑蘭持續升高衝突，美方也已準備採取更強硬的軍事措施。
在此同時，以色列總理內塔尼亞胡預計下周前往華府，與特朗普於白宮舉行會談。這將是特朗普重返白宮後，內塔尼亞胡第七度進入白宮會晤。由於近期美伊衝突快速惡化，外界普遍認為，此次高峰會除了討論以色列安全情勢外，也將聚焦如何共同因應伊朗，以及是否調整美以未來軍事與外交策略。
提高保險費率
另一方面，《Axios》也披露，美國與英國正籌備於下周召開一場高層國際安全會議，邀集歐洲及中東多國國防部長與軍方首長，共同討論如何維護霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全。由於伊朗近期持續威脅干擾海峽航行，這條全球最重要的能源運輸通道再度成為國際焦點。
霍爾木茲海峽承擔全球相當比例的原油與液化天然氣運輸，一旦航道受阻，不僅將衝擊全球能源供應，也可能造成油價劇烈波動，進一步推升全球通膨壓力。近來已有多家航運公司提高保險費率，部分船隻甚至調整航線，以降低遭受攻擊風險。
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