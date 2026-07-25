伊朗局勢｜以總理再晤特朗普　美英召國際會議商護航

根據《Axios》報道，特朗普接受專訪時表示，目前仍未對下一階段對伊朗行動做出最終決定，強調軍事與外交兩種選項都仍存在。他正認真考慮重啟對伊朗大規模作戰，包括發動規模超越「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間攻勢的襲擊。

美國與伊朗衝突持續升溫，美國總統特朗普（Donald Trump）近日接連釋出強硬訊號， 放話將重啟大規模作戰。與此同時，傳出以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也將前往白宮與特朗普會晤，外界普遍關注，美以是否將協調下一步軍事或外交行動。

仍有談判可能

他表示，如果伊朗願意接受美方條件，美國仍願意透過談判解決危機；但若德黑蘭持續升高衝突，美方也已準備採取更強硬的軍事措施。

在此同時，以色列總理內塔尼亞胡預計下周前往華府，與特朗普於白宮舉行會談。這將是特朗普重返白宮後，內塔尼亞胡第七度進入白宮會晤。由於近期美伊衝突快速惡化，外界普遍認為，此次高峰會除了討論以色列安全情勢外，也將聚焦如何共同因應伊朗，以及是否調整美以未來軍事與外交策略。