特朗普倡H-1B簽證費收10萬美元　遭美國法院禁止執行

美國總統特朗普再度遭遇司法挫敗。美國聯邦第一巡迴上訴法院24日裁定，駁回特朗普政府要求恢復每件10萬美元（約78.4萬港元）H-1B工作簽證費的請求，維持下級法院先前禁止執行該政策的命令，意味著這項備受爭議的收費措施，在上訴審理期間仍無法實施。
綜合《路透社》等外媒報道，波士頓第一巡回上訴法院3名法官一致認為，特朗普政府沒法證明開徵有關費用並非越權，即未能證明有上訴成功的可能，因此拒絕白宮暫緩波士頓聯邦地方法院6月8日的判決，該裁決認為10萬美元的收費本質上屬於「稅收」，而依據美國憲法，課稅權屬於國會，總統無權單方面透過行政命令徵收，因此宣布政策違法並停止執行。
20個民主黨州份提告
H-1B簽證是美國企業聘用外籍專業人才的重要管道，科技、醫療、教育及工程等產業均高度依賴，其中又以印度籍專業人士佔最大宗。特朗普政府於2025年宣布，將新申請H-1B簽證的費用大幅提高至10萬美元，希望藉此降低企業對外籍人才的依賴，鼓勵優先聘用美國本土勞工。然而，這項政策隨即遭到美國20個民主黨執政州聯合提告。
法院並未就案件最終是否合法作出定論，而是認為現階段沒有足夠理由恢復執行政策，未來仍將繼續審理特朗普政府提出的上訴。但法律專家指出，此次裁定顯示法院對行政部門逕自設立高額收費的合法性抱持高度疑慮，未來案件甚至可能一路上訴至美國最高法院。
美國科技業鬆口氣
外界分析，這項裁定對美國科技業而言是一大利多。包括Google、Microsoft、Amazon、Meta及其他大型科技企業，每年都透過H-1B制度招聘大量海外工程師與人工智能人才。若10萬美元收費恢復實施，企業聘僱成本將大幅提高，部分公司甚至可能將研發工作移往海外。
另一方面，支持特朗普政策的人士則認為，高額簽證費有助於抑制企業過度依賴外籍勞工，保障美國本土就業機會。不過，反對者主張，美國在AI、半導體及高科技產業競爭日益激烈之際，若限制高技能人才流入，恐削弱美國創新能力與全球競爭力。
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