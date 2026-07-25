特朗普倡H-1B簽證費收10萬美元　遭美國法院禁止執行

美國總統特朗普再度遭遇司法挫敗。美國聯邦第一巡迴上訴法院24日裁定，駁回特朗普政府要求恢復每件10萬美元（約78.4萬港元）H-1B工作簽證費的請求，維持下級法院先前禁止執行該政策的命令，意味著這項備受爭議的收費措施，在上訴審理期間仍無法實施。

綜合《路透社》等外媒報道，波士頓第一巡回上訴法院3名法官一致認為，特朗普政府沒法證明開徵有關費用並非越權，即未能證明有上訴成功的可能，因此拒絕白宮暫緩波士頓聯邦地方法院6月8日的判決，該裁決認為10萬美元的收費本質上屬於「稅收」，而依據美國憲法，課稅權屬於國會，總統無權單方面透過行政命令徵收，因此宣布政策違法並停止執行。